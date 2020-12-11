Пт, 11.12.2020
Люди более склонны доверять представителям своей группы, потому что мы веками росли в группах, а это означает, что обычный человек не захочет верить богатому члену общества, но будет доверять своему соседу. Артур Утинанс, психотерапевт
Артур Утинанс, психотерапевт
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За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли более 600 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Marko Saarm

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии. 6 человек получили ранения. Национальный антитеррористический комитет сообщает, что нападавший погиб.
  • За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли более 600 человек. В целом смертность за 2020 превысила показатели предыдущего года почти на 10%.
  • В Грузии официально заработал новый парламент. Депутаты 8 партий отказались признавать итоги прошедших недавно выборов.
  • В Верховный Суд США подали иск о пересмотре итогов президентских выборов.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 11.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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