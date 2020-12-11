TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Взрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии. 6 человек получили ранения. Национальный антитеррористический комитет сообщает, что нападавший погиб.
- За прошедшие сутки в России от коронавируса умерли более 600 человек. В целом смертность за 2020 превысила показатели предыдущего года почти на 10%.
- В Грузии официально заработал новый парламент. Депутаты 8 партий отказались признавать итоги прошедших недавно выборов.
- В Верховный Суд США подали иск о пересмотре итогов президентских выборов.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 11.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.