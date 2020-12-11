Скончался начальник полиции самоуправления Даугавпилса Геннадий Каминскис

Согласно архивам агентства LETA, Каминскис был назначен главой полиции самоуправления в 2017 году.

Он работал в муниципальной полиции с 1995 года, а с 2002 года он был заместителем начальника полиции.

По данным городского портала Даугавпилса Gorod.lv, Каминскис был сторонником здорового образа жизни, поэтому многие были шокированы, узнав, что он попал в больницу, где боролся за свою жизнь.