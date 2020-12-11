Сб, 12.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Скончался начальник полиции самоуправления Даугавпилса Геннадий Каминскис

ФОТО: https://www.facebook.com/genadijs.kaminskis/

Начальник Даугавпилсской полиции самоуправления Геннадий Каминскис скончался на 48-м году жизни, подтвердили LETA в Даугавпилсском самоуправлении.

Согласно архивам агентства LETA, Каминскис был назначен главой полиции самоуправления в 2017 году.

Он работал в муниципальной полиции с 1995 года, а с 2002 года он был заместителем начальника полиции.

По данным городского портала Даугавпилса Gorod.lv, Каминскис был сторонником здорового образа жизни, поэтому многие были шокированы, узнав, что он попал в больницу, где боролся за свою жизнь.

Каминскис скончался в ночь на 11 декабря.

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