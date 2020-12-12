Работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находится магазин, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.

В службе отметили, что привлечено оборудование компании для погрузочно-разгрузочных работ. Сейчас происходит тушение отдельных очагов возгорания. Жителей близлежащих домов призывают не открывать окна.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.

No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

Как сообщалось, в Резекне на полной площади 13 500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo, пострадавших в пожаре нет.

На месте происшествия работают несколько бригад пожарных, присутствуют и представители владельцев магазина.

В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.

Уголовный процесс начат в соответствии с главой 18 Уголовного закона - преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.