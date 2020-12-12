Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo
Пожар локализован. Жителей призывают не открывать окна

ФОТО: https://www.facebook.com/jurisjsp

Работникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось локализовать пожар в магазине Depo в Резекне, сообщили агентству LETA в VUGD.

Работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находится магазин, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.

В службе отметили, что привлечено оборудование компании для погрузочно-разгрузочных работ. Сейчас происходит тушение отдельных очагов возгорания. Жителей близлежащих домов призывают не открывать окна.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

Как сообщалось, в Резекне на полной площади 13 500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo, пострадавших в пожаре нет.

На месте происшествия работают несколько бригад пожарных, присутствуют и представители владельцев магазина.

В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter  VUGD

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.

Уголовный процесс начат в соответствии с главой 18 Уголовного закона - преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.

Компания Depo DIY зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.

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