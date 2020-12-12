В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo
Работникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось локализовать пожар в магазине Depo в Резекне, сообщили агентству LETA в VUGD.
Работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находится магазин, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.
В службе отметили, что привлечено оборудование компании для погрузочно-разгрузочных работ. Сейчас происходит тушение отдельных очагов возгорания. Жителей близлежащих домов призывают не открывать окна.
Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.— VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020
No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta.
Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo
Как сообщалось, в Резекне на полной площади 13 500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo, пострадавших в пожаре нет.
На месте происшествия работают несколько бригад пожарных, присутствуют и представители владельцев магазина.
В компании заявляют, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину пожара.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.
Уголовный процесс начат в соответствии с главой 18 Уголовного закона - преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.
Компания Depo DIY зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.