В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo. Возникла угроза утечки химических веществ в реку

Работникам Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) удалось локализовать пожар в магазине Depo в Резекне, сообщили агентству LETA в VUGD.
Работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу: ул. Стацияс, 31, где находится магазин, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.
В службе отметили, что было привлечено оборудование компании для погрузочно-разгрузочных работ. Также с целью предотвращения утечки химических веществ в реку Резекне установлены девять абсорбционных бонов.
Представители Государственной службы окружающей среды в интервью Латвийскому радио признали, что служба обеспокоена попаданием оставшейся после тушения пожара воды в дождевую канализацию и оттуда - в реку Резекне.
В свою очередь жителей близлежащих домов призвали не открывать окна.
Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.— VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020
No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta.
Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo
Как сообщалось, в Резекне на полной площади 13 500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo, пострадавших в пожаре нет.
В компании заявили, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину возгорания.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.
Уголовный процесс начат в соответствии со статьей 18 Уголовного закона - преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.
Компания Depo DIY зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.
Галерея: Выгоревший магазин Depo