В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo. Возникла угроза утечки химических веществ в реку

Работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу: ул. Стацияс, 31, где находится магазин, в 2:43, а к 10:38 пожар удалось локализовать.

В службе отметили, что было привлечено оборудование компании для погрузочно-разгрузочных работ. Также с целью предотвращения утечки химических веществ в реку Резекне установлены девять абсорбционных бонов.

Представители Государственной службы окружающей среды в интервью Латвийскому радио признали, что служба обеспокоена попаданием оставшейся после тушения пожара воды в дождевую канализацию и оттуда - в реку Резекне.

В свою очередь жителей близлежащих домов призвали не открывать окна.

ФОТО: https://www.facebook.com/arnis.vonogs

Dzēšanas darbi norisinās no ārpuses, jo ēkai vairākās vietās sabrukušas sienas.

No blakus esošās daudzdzīvokļu ēkas evakuēti iedzīvotāji. Satiksme notikuma vietā slēgta. — VUGD (@ugunsdzeseji) December 12, 2020

Видео: В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo

Как сообщалось, в Резекне на полной площади 13 500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo, пострадавших в пожаре нет.

В компании заявили, что создана внутренняя рабочая группа, которая участвует в устранении последствий пожара. Компания сотрудничает с ответственными государственными учреждениями, чтобы выяснить причину возгорания.

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD

ФОТО: Скриншот с Twitter VUGD

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.

Уголовный процесс начат в соответствии со статьей 18 Уголовного закона - преступные деяния в отношении собственности. Расследование продолжается.

Компания Depo DIY зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 7 501 006 евро. В 2019 году оборот концерна Depo DIY составил 321,149 млн евро, а прибыль - 11,298 млн евро.