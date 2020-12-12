Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко

Швейцария ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников, которых считают причастными к применению насилия к протестующим, пишет "Дождь" со ссылкой на сайт правительства.
Под санкции, в частности, попали председатель КГБ Иван Тертель, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
Помимо персональных санкций Федеральный совет Швейцарии наложил эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих.
Таким образом Швейцария присоединилась к решениям, принятым Евросоюзом 6 ноября.
Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников из-за фальсификаций на президентских выборах.