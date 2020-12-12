Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко

Александр Лукашенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Швейцария ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников, которых считают причастными к применению насилия к протестующим, пишет "Дождь" со ссылкой на сайт правительства.

Под санкции, в частности, попали председатель КГБ Иван Тертель, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. 

Их активы заморожены, кроме того, им запрещен въезд в страну.

Помимо персональных санкций Федеральный совет Швейцарии наложил эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих.

Таким образом Швейцария присоединилась к решениям, принятым Евросоюзом 6 ноября.

Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников из-за фальсификаций на президентских выборах.

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