Сегодня в Риге пройдут две акции протеста против ограничений в период пандемии

Акцию протеста на набережной 11 ноября в 12.00 проведет Клуб защиты окружающей среды. Заявлено мероприятие на 25 человек, однако представитель организаторов Айгар Алитис сообщил, что во время мероприятия будет работать свободный микрофон, и на сцену поднимутся около 50 человек, что больше разрешенного, в том числе выступят Антра Димантра Берика, Арнольд Бабрис, Ивар Редисонс, Алдис Гобземс, Сандрис Точс, Илзе Юрча и другие.

Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.

С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.