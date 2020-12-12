Сб, 12.12.2020
Мой прогноз таков, что на протяжении всего будущего года мы будем вынуждены уживаться со специфическими ограничениями на собрания и мероприятиями по безопасности, которые будут относиться к дистанцированию, дезинфекции и собраниям большого числа людей. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле
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Сегодня в Риге пройдут две акции протеста против ограничений в период пандемии

Маска для лица.

ФОТО: Unsplash

Сегодня в Риге состоятся две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии.

Акцию протеста на набережной 11 ноября в 12.00 проведет Клуб защиты окружающей среды. Заявлено мероприятие на 25 человек, однако представитель организаторов Айгар Алитис сообщил, что во время мероприятия будет работать свободный микрофон, и на сцену поднимутся около 50 человек, что больше разрешенного, в том числе выступят Антра Димантра Берика, Арнольд Бабрис, Ивар Редисонс, Алдис Гобземс, Сандрис Точс, Илзе Юрча и другие.

Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.

С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.

Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправления Риги будут усиленно контролировать эти мероприятия.

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