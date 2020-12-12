Прямая трансляция ⟩ В Риге проходит акция протеста против ограничений в период пандемии

На мероприятии было заявлено 25 человек, однако по наблюдению агентства LETA, на акции протеста собралось не менее 300 человек. У некоторых есть маски, но большинство участников ими не пользуются. Присутствующие сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в происходящее.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: TVNET

Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.

С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.