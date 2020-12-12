Прямая трансляция ⟩ В Риге проходит акция протеста против ограничений в период пандемии

В субботу, 12 декабря, в Риге проходят две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии. Пикет, объявленный президентом Клуба защиты окружающей среды Арвидсом Ульме, начался на набережной 11 ноября в 12 часов дня.
На мероприятии было заявлено 25 человек, однако по наблюдению агентства LETA, на акции протеста собралось не менее 300 человек. У некоторых есть маски, но большинство участников ими не пользуются. Присутствующие сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в происходящее.
Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности - да!". Цель встречи - привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.
С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.
Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправления Риги будут усиленно контролировать эти мероприятия.