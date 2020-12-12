Сцена, которую не часто можно увидеть на латвийских дорогах, была запечатлена на улице Краста в Риге.
Улица Краста, несмотря на наличие трех полос в каждом направлении, представляет собой проблему даже для самых опытных водителей, если нужно повернуть в противоположном направлении или встроиться в поток с параллельных улиц.
В пятницу, 11 ноября, в группе Facebook Sadursme.lv появилось видео, которое очень удивило рижан: по непонятным причинам водитель Renault на улице Краста выехал на встречную полосу.
Видео: Растерянный водитель выехал на встречную полосу на улице Краста
Хорошо, что в период различных ограничений из-за Covid-19 люди передвигаются меньше обычного, поэтому на улице Краста практически не было машин.