Улица Краста, несмотря на наличие трех полос в каждом направлении, представляет собой проблему даже для самых опытных водителей, если нужно повернуть в противоположном направлении или встроиться в поток с параллельных улиц.

В пятницу, 11 ноября, в группе Facebook Sadursme.lv появилось видео, которое очень удивило рижан: по непонятным причинам водитель Renault на улице Краста выехал на встречную полосу.

Видео: Растерянный водитель выехал на встречную полосу на улице Краста