Сб, 12.12.2020
Мой прогноз таков, что на протяжении всего будущего года мы будем вынуждены уживаться со специфическими ограничениями на собрания и мероприятиями по безопасности, которые будут относиться к дистанцированию, дезинфекции и собраниям большого числа людей. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле
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Видео ⟩ Растерянный водитель выехал на встречную полосу на улице Краста

ФОТО: Скриншот с видео

Сцена, которую не часто можно увидеть на латвийских дорогах, была запечатлена на улице Краста в Риге.

Улица Краста, несмотря на наличие трех полос в каждом направлении, представляет собой проблему даже для самых опытных водителей, если нужно повернуть в противоположном направлении или встроиться в поток с параллельных улиц.

В пятницу, 11 ноября, в группе Facebook Sadursme.lv появилось видео, которое очень удивило рижан: по непонятным причинам водитель Renault на улице Краста выехал на встречную полосу. 

Видео: Растерянный водитель выехал на встречную полосу на улице Краста

Хорошо, что в период различных ограничений из-за Covid-19 люди передвигаются меньше обычного, поэтому на улице Краста практически не было машин.

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