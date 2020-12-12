В ДТП на шоссе Рига - Даугавпилс погиб человек, еще четверо госпитализированы

В результате столкновения один человек погиб, а четверо получили травмы и были доставлены в медучреждения. Полиция продолжает выяснение обстоятельств случившегося.

За прошедшие сутки в общей сложности по стране было зарегистрировано 126 ДТП, в авариях пострадали восемь человек, а один человек погиб.

Госполиция задержала 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, восемь из них - в Рижском регионе, по двое - в Латгале и Земгале, один пьяный водитель был задержан в Курземе. В Риге также был остановлен водитель, управлявший авто в состоянии наркотического опьянения.