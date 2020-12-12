Сб, 12.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
1 мин для прочтения

В ДТП на шоссе Рига-Даугавпилс погиб один человек, еще четверо госпитализированы

ФОТО: Paula Čurkste Paula Čurkste/LETA

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в пятницу, 12 декабря, около 22:00. По первоначальной информации произошло столкновение автомашины Opel и автомашины Volvo.

В результате столкновения один человек погиб, а четверо получили травмы и были доставлены в медучреждения. Полиция продолжает выяснение обстоятельств случившегося.

За прошедшие сутки в общей сложности по стране было зарегистрировано 126 ДТП, в авариях пострадали восемь человек, а один человек погиб.

Госполиция задержала 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, восемь из них - в Рижском регионе, по двое - в Латгале и Земгале, один пьяный водитель был задержан в Курземе. В Риге также был остановлен водитель, управлявший авто в состоянии наркотического опьянения.

За агрессивную езду были задержаны 12 автоводителей, составлено 184 протокола о превышении скорости.

Последние новости

НАВЕРХ
Back