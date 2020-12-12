"Динамо" у себя дома не сумело обыграть СКА второй раз за неделю

Матч завершился победой гостей со счётом 1:4 (0:3, 0:1, 1:0). Добавим, что это вторая встреча "Динамо" и СКА на этой неделе. 7 декабря в Санкт-Петербурге рижане неожиданно одержали победу в овертайме - 4:3.

Уже в первом периоде рижане пропустили три шайбы - на 2-й минуте счёт в матче открыл Игорь Ожиганов, на 10-й минуте Владимир Ткачёв удвоил преимущество СКА, а за 20 секунд до перерыва Яков Тренин отправил третью шайбу в ворота Ильи Проскурякова, который незадолго до этого сменил Зейна Макинтайра.

Второй период рижане начали активно, но на третьей минуте за игру высоко поднятой клюшкой был удалён Мартиньш Дзиеркалс - численным большинством практически сразу воспользовались гости. Четвёртую шайбу в ворота "Динамо" отправил Андрей Кузьменко.

После удаления Ожиганова в третьем периоде рижане наконец получили шанс забить в численном большинстве, которым они успешно и воспользовались. Единственную шайбу в этом матче в ворота СКА отправил Дзиеркалс.

В данный момент "Динамо" с 15 очками в 34 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе СКА 51 очко в 37 матчах и второе место на "Западе".