В футболе появилась первая в истории девушка-трансгендер

В то время, когда Гомес делала первые шаги в спорте, аргентинское общество было куда менее толерантным. Закон о половой идентичности в Аргентине был принят в 2012 году. Он позволил трансгендерам изменять удостоверения личности в возрасте 18 лет.

"Когда я начинала играть, на улице и в школе я часто сталкивалась с дискриминацией, отчуждением и оскорблениями. Хочу поблагодарить всех людей, которые изначально поддерживали и верили в меня", - цитирует Sport24 спортсменку. Она отметила, что в каждом клубе, где она играла, к ней относились хорошо.

Команда еще в январе объявила о подписании контракта с 23-летней Марой Гомес, однако затем девушке пришлось доказать, что её прошлое в роли мужчины не даёт ей никаких преимуществ в соревнованиях с другими спортсменками. Для этого Гомес сдала несколько анализов, результаты которых продемонстрировали, что её уровень тестостерона находится в пределах параметров, которые установил для трансгендерных спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК).

"Основные сомнения были связаны с тем, что Мара окажется сильнее остальных. Но в реальности всё оказалось иначе: у меня есть несколько девушек, которые сильнее", - сказал тренер команды Хуан Крус Витале.