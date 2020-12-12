За прошедшие сутки подтверждено 660 новых случаев Covid-19, 5 человек скончались

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 660 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из умерших входил в возрастную группу от 70 до 75 лет, двое - в группу от 80 до 85 лет, а еще двое - в группу 90-95 лет.
За прошедшие сутки сделано 8936 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 046 человек.
По информации Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки было госпитализировано 77 пациентов с Covid-19. В общей сложности в стационарах лечение проходят 742 человека с этим заболеванием, 708 из них находятся в среднетяжелом, а 34 - в тяжелом состоянии. В пятницу из больниц Латвии было выписано 67 пациентов, переболевших Covid-19.