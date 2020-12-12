За прошедшие сутки подтверждено 660 новых случаев Covid-19, 5 человек скончались

Один из умерших входил в возрастную группу от 70 до 75 лет, двое - в группу от 80 до 85 лет, а еще двое - в группу 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 8936 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 046 человек.