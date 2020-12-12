В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса. В Эстонии - 760

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3303 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 27 человек, сообщил в четверг Департамент статистики

За минувшие сутки выздоровели 2509 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 90 252 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 50 300 человек, 38 768 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 791 человека, по иным причинам умерли 394 зараженных.

За минувшие сутки было взято 13 428 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 403 151 проб.

Эстония:

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 453,06, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 8,4%.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у 402 человек диагностирована коронавирусная инфекция. 302 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

По состоянию на утро 12 декабря в больнице находятся 268 пациентов с Covid-19, включая 16 пациентов на контролируемом дыхании.