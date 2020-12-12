Фиксируем нарушителей с помощью технических средств: заявление полиции по протестам в Риге

В субботу, 12 декабря, в Риге прошло две акции протеста против ограничений из-за пандемии Covid-19 - на набережной 11 Ноября и у памятника Свободы. Полиция в микроблоге Twitter распространила заявление. RUS TVNET приводит его дословный перевод.
Valsts policijas rīcība saistībā ar notiekošo situāciju Krastmalā: pic.twitter.com/V5lHZyz66T— Valsts policija (@Valsts_policija) December 12, 2020
"Полиция работает на месте событий по ранее разработанному плану, также полиция на месте посредством громкоговорителя сообщает об ограничениях на собрания, а также начинает административные дела за разные нарушения. На данный момент полиция фиксирует нарушителей с помощью технических средств - фиксируются и идентифицируются лица, которые нарушают ограничения, определенные чрезвычайной ситуацией. Лица будут призваны к административной ответственности и решение о нарушении лицу будет отправлено в электронном виде. Напомним, что штраф составляет до 2000 евро для физических лиц и до 5000 евро - для юридических. Стоит отметить, что процессы административных нарушений будут начаты в цифровом формате с 1 июля 2020 года".
Как уже сообщал RUS TVNET, в субботу, 12 декабря, во время акции протеста против ограничений из-за пандемии Covid-19, на набережной 11 Ноября были задержаны несколько человек. Некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.
В общей сложности на набережную 11 Ноября протестовать пришли около 400-500 человек. Часть из них надела защитные маски, однако большинство пришло без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали. Присутствующие полицейские в происходящее активно не вмешивались, однако образовали своего рода цепь между собравшимися и проезжей частью.
Галерея: Акция протеста на набережной 11 Ноября
Галерея: Акция протеста у памятника Свободы