Фиксируем нарушителей с помощью технических средств: заявление полиции по протестам в Риге

"Полиция работает на месте событий по ранее разработанному плану, также полиция на месте посредством громкоговорителя сообщает об ограничениях на собрания, а также начинает административные дела за разные нарушения. На данный момент полиция фиксирует нарушителей с помощью технических средств - фиксируются и идентифицируются лица, которые нарушают ограничения, определенные чрезвычайной ситуацией. Лица будут призваны к административной ответственности и решение о нарушении лицу будет отправлено в электронном виде. Напомним, что штраф составляет до 2000 евро для физических лиц и до 5000 евро - для юридических. Стоит отметить, что процессы административных нарушений будут начаты в цифровом формате с 1 июля 2020 года".