Сб, 12.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Вспышка Covid-19 в сборной Латвии по хоккею. Команда отозвала участие в турнире в Польше

ФОТО: Agris Bricis (Latvijas Hokeja federācija)

​Во время тренировочного лагеря сборной Латвии по хоккею у нескольких человек был диагностирован Covid-19, в результате чего отменено запланированное в этом месяце участие команды в проверочном турнире в Польше, сообщила в субботу, 12 декабря, Латвийская федерация хоккея (ЛФХ). 

Сборная Латвии по хоккею на следующей неделе планировала принять участие в проверочном турнире в польском городе Катовице, где должна была встретиться со сборными Польши и Венгрии.

В субботу ЛФХ сообщила, что, несмотря на соблюдение всех эпидемиологических требований во время сборов, некоторые игроки и персонал национальной сборной заразились Covid-19.

"Чтобы избежать рисков и еще большей заболеваемости, участие в турнире отозвано, а также прекращены сборы - как кандидаты в сборную, так и персонал сейчас находятся на самоизоляции и следят за состоянием здоровья. В ближайшие дни для мониторинга эпидемиологической ситуации все пройдут повторный тест на Covid-19", - говорится в заявлении ЛФХ.

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