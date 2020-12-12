Вспышка Covid-19 в сборной Латвии по хоккею. Команда отозвала участие в турнире в Польше

Сборная Латвии по хоккею на следующей неделе планировала принять участие в проверочном турнире в польском городе Катовице, где должна была встретиться со сборными Польши и Венгрии.

В субботу ЛФХ сообщила, что, несмотря на соблюдение всех эпидемиологических требований во время сборов, некоторые игроки и персонал национальной сборной заразились Covid-19.

"Чтобы избежать рисков и еще большей заболеваемости, участие в турнире отозвано, а также прекращены сборы - как кандидаты в сборную, так и персонал сейчас находятся на самоизоляции и следят за состоянием здоровья. В ближайшие дни для мониторинга эпидемиологической ситуации все пройдут повторный тест на Covid-19", - говорится в заявлении ЛФХ.