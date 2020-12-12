Сгоревший Depo в Резекне и протестная Рига. Все, что вы могли пропустить 12 декабря

Суббота в Риге выдалась протестной. Главные события развернулись на набережной 11 Ноября. Власть понимает - все устали. Собрали главное за сегодня.
Акции протеста против введенных ограничений:
- Акция протеста на набережной 11 Ноября прошла с 12:00 до 17:00, здесь собрались до 500 человек - маски не надевали, дистанцию не соблюдали. Полиция не вмешивалась, но призывала не толпиться и расходиться. Некоторые распивали алкоголь, проезжающие машины сигналили.
- Акция протеста у памятника Свободы началась в 15:00 и вскоре закончилась. Некоторые из собравшихся выступали за снятие ограничений на туризм, другие - за смену правительства.
- "Мы уважаем свободу слова" и "накопилось": должностные лица Латвии поблагодарили полицию за профессионализм, признали, что понимают недовольство в обществе и призвали не поддаваться на провокации отдельной категории людей, которые пользуются ситуацией.
- Были задержаны несколько человек, в том числе за нападения на полицейских. Также полиция фиксировала нарушителей с помощью технических средств. Наказаны будут нарушавшие ограничения эпидемиологической безопасности, распивавшие алкоголь и совершавшие хулиганские действия.
- На набережной 11 Ноября замечена и Майя Арманева. Сказала, что не может ничего не делать, это ее позиция. В SPKC, который раньше сотрудничал с ней, отстранились от высказываний скандального блогера.
Коронавирус:
- За прошедшие сутки подтверждено 660 новых случаев Covid-19, 5 человек скончались.
- Один из умерших входил в возрастную группу от 70 до 75 лет, двое - в группу от 80 до 85 лет, а еще двое - в группу 90-95 лет.
- За сутки было госпитализировано еще 77 пациентов с Covid-19. В общей сложности в стационарах лечение проходят 742 инфицированных.
- В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса. В Эстонии - 760.
- Вспышка Covid-19 в сборной Латвии по хоккею. Команда отозвала участие в турнире в Польше.
Другие события дня:
- Умер Валентин Гафт. Актеру было 85 лет.
- В Резекне открытым пламенем горел магазин Depo. Никто не пострадал, но возникла угроза утечки химических веществ в реку. Здесь работают 93 сотрудника. Магазин планируют восстанавливать.
- В социальных сетях грустили по закрывшимся пельменным XL Pelmeņi. Но есть и хорошая новость - они вернутся после снятия всех ограничений.
- "Динамо" у себя дома не сумело обыграть СКА второй раз за неделю. Матч завершился победой гостей со счётом 1:4 (0:3, 0:1, 1:0).
- В Иране казнили оппозиционного журналиста. Он долго жил за границей, но его похитили и вернули на родину.
- В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов движения Black Lives Matter. В демонстрации участвовали около 50 человек. По меньшей мере, шестеро из них пострадали.
- В ДТП на шоссе Рига - Даугавпилс погиб человек, еще четверо госпитализированы.
- Житель Франции выиграл рекордную сумму в истории европейских лотерей - 200 миллионов евро.
- Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко.
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