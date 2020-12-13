Видео ⟩ В тартуском общежитии во время пандемии вновь прошла вечеринка

В редакцию Postimees обратился читатель, который не понимает, как во время пандемии может проходить масштабная вечеринка в общежитии.

Директор студгородка ТУ по размещению и маркетингу Лийна Куузик сказала, что молодежные посиделки время от времени все еще проводятся и охранник их разгоняет. "Администратор регулярно делает обход здания. Если действительно проходит какое-то собрание, он их просит разойтись. Обычно расходятся мирно", - объяснила она.

Куузик подтвердила, что сборище, в котором участвовали до десяти человек, несколько дней назад действительно разогнали.

"Мы также регулярно рассылаем письма с напоминаниями о том, что опасность все еще существует, и настоятельно рекомендуем не организовывать собрания. С 23 часов также действует режим ночного покоя", - заявила она.

Проживающий на шестом этаже общежития на Раатузе Керт Каск сказал, что сегодня вечером в здании не слышал шума и не наблюдал больших скоплений людей в блоке после весенней коронаволны.

"На дверях здания есть плакаты, которые напоминают об обязанности носить маски и держать дистанцию, но я полагаю, что действуют такие правила, что и весной, и вечеринки проводить нельзя", - сказал Каск.