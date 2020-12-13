Вс, 13.12.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Видео ⟩ В тартуском общежитии во время пандемии вновь прошла вечеринка

Raatuse ühiselamu.

ФОТО: Sille Annuk

Несмотря на обязательное ношение масок и коронавирусные ограничения, тартуские студенты решили провести очередную вечеринку в общежитии. По предварительной информации, речь вновь идет об общежитии на улице Раатузе, 22, которое прославилось на всю Эстонию во время первой волны Covid-19, пишет Rus.Postimees.

В редакцию Postimees обратился читатель, который не понимает, как во время пандемии может проходить масштабная вечеринка в общежитии. 

Директор студгородка ТУ по размещению и маркетингу Лийна Куузик сказала, что молодежные посиделки время от времени все еще проводятся и охранник их разгоняет. "Администратор регулярно делает обход здания. Если действительно проходит какое-то собрание, он их просит разойтись. Обычно расходятся мирно", - объяснила она. 

Куузик подтвердила, что сборище, в котором участвовали до десяти человек, несколько дней назад действительно разогнали. 

"Мы также регулярно рассылаем письма с напоминаниями о том, что опасность все еще существует, и настоятельно рекомендуем не организовывать собрания. С 23 часов также действует режим ночного покоя", - заявила она.

Проживающий на шестом этаже общежития на Раатузе Керт Каск сказал, что сегодня вечером в здании не слышал шума и не наблюдал больших скоплений людей в блоке после весенней коронаволны.

"На дверях здания есть плакаты, которые напоминают об обязанности носить маски и держать дистанцию, но я полагаю, что действуют такие правила, что и весной, и вечеринки проводить нельзя", - сказал Каск. 

Во время первой волны коронавируса в этом общежитии также проводили вечеринку, в результате чего заразились студенты. Тогда, согласно спецраспоряжению Юри Ратаса, общежитие для ограничения распространения коронавируса было решено закрыть.

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