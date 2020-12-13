51 год спустя: расшифровано послание серийного убийцы "Зодиак". Но помогает ли оно раскрыть имя преступника?

Преступник, на счету которого как минимум пять убийств, так и не был пойман, и следствие по этому делу остается открытым.

Факт расшифровки послания подтверило ФБР.

"Надеюсь, что вам не скучно, пока вы пытаетесь меня поймать. Это был не я в телепрограмме[...] Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - написано в послании, которое убийца отослал в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года.

При этом слово рай, по-английски paradise, несколько раз написано с ошибкой - "paradice".

Упомянутая в шифровке телепрограмма - это телешоу Джима Данбара "AM San Francisco", где в октябре 1969 года гостем студии был юрист Мелвин Белли. Тогда на прямой эфир позвонил некто, назвавшийся "Зодиаком", и сказал: "Я не хочу идти в газовую камеру".

Расшифровщиков, занимавшихся "посланием 340", трое: веб-дизайнер из Вирджинии Дэвид Оранчак, математик из Австралии Сэм Блейк и программист из Бельгии Ярл ван Эйке, который является автором одной из программ для расшифровки кодов AZD.

В выложенном на YouTube видео Дэвид Оранчак, занимавшийся этой проблемой с 2006 года, рассказывает, что на расшифровку ушло много месяцев, и объясняет, как именно это удалось сделать с помощью Блейка и Эйка.

Видеорассказу предшествует сообщение о том, что команда дешифровщиков посвящает это открытие жертвам и их близким и надеется на то, что справедливость в конечном счете восторжествует.

"Зодиак" так и не был пойман, а его личность до сих пор не установлена.

ФБР, подтвердив факт расшифровки "послания 340", как оно было известно в следопытских кругах, заявило в "Твиттере", что продолжает искать преступника и из уважения к памяти жертв и их близким воздерживается от дальнейших комментариев.

Сам преступник в письмах, которые он отсылал в разные местные газеты, утверждал, что на его счету 37 убийств, однако следователи установили семь жертв.

Серия убийств, приписываемых "Зодиаку", началась в декабре 1968 года, когда в своем автомобиле были убиты мужчина и женщина. В июле 1969 года было совершено схожее покушение на другую пару, однако мужчина выжил.

В том же году у озера было совершено нападение на мужчину и женщину с нанесением колото-режущих ран и вновь мужчина выжил.

Как пишет San Francisco Chronicle, последней жертвой "Зодиака" стал таксист Пол Стин, застреленный в октябре 1969 в Сан-Франциско. Газета напоминает, что, поскольку речь идет об убийстве, дело остается открытым, пока преступник не будет установлен.