Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса

В 12-раундовом поединке Джошуа выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде. На кону были принадлежащие британцу пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO. Для Джошуа это была первая защита титулов.

Отметим также, что поединок стал первым в Великобритании с начала карантина со зрителями на трибунах. На "Уэмбли" в Лондоне присутствовало около 1000 поклонников бокса.

В первых раундах боксёры присматривались друг другу, но активнее всё-таки действовал британец, который наносил больше точных ударов. Пулев, в свою очередь, старался много двигаться и ждал своего шанса пойти в атаку.

В третьем раунде Джошуа впервые серьёзно потряс соперника - судья в ринге дважды отсчитывал Пулеву, зафиксировав нокдауны. Следующие несколько раундов прошли при полном преимуществе британца, который контролировал ситуацию и не давал сопернику возможностей идти вперёд.

Anthony Joshua knocks down Pulev 💥 pic.twitter.com/ZgFnJ4SG4F — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

Anthony Joshua Wins the Fight. 9th round knockout.

HEAVY WEIGHT CHAMPION OF THE WORLD #JoshuaPulev pic.twitter.com/EtwgUI7HnR — abdurahman (@abdurahhmman) December 12, 2020

31-летний Джошуа провёл в профессиональной карьере 25 боёв, в 24 из которых он победил (22 - нокаутом). 39-летнего Пулев на профессиональном провёл 30 боев, одержал 28 побед (14 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.