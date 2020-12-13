Вс, 13.12.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Тихановская встретится с президентом Германии

Светлана Тихановская

ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию, пишет Deutsche Welle.

На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью.

Напомним, что в начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

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