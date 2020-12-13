Тихановская встретится с президентом Германии

На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью.

Напомним, что в начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Массовые протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекаются ОМОНом и спецназом.