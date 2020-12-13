Все еще продолжаются работы по тушению сгоревшего магазина Depo в Резекне

Сейчас пожарные тушат отдельные очаги возгорания. По словам Витолы, сложно прогнозировать, сколько еще времени займут работы по тушению магазина, ведь площадь горения была очень большой. На месте происшествия сейчас работают 15-20 пожарных.

Как сообщалось, вчера в 2:43 работники VUGD получили вызов на тушение пожара по адресу ул. Стацияс, 31, где находился магазин Depo. К 10:38 пожар удалось локализовать. Площадь горения составила 13 500 кв. м.

Имущество сгоревшего в Резекне магазина Depo было застраховано, сейчас оцениваются последствия пожара и убытки компании.

Компания обещает сделать все возможное, чтобы восстановить магазин. "В резекненском магазине Depo работают 93 сотрудника. Это сильная, сплоченная, хорошо сработавшаяся команда профессионалов. Мы будем искать решения, чтобы всем вместе преодолеть это несчастье", - сказал председатель правления компании Андрис Козловскис.

Компания отмечает, что ее сотрудники активно участвуют в устранении последствий пожара и оказывают всю необходимую поддержку ответственным учреждениям для выяснения его причин.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в связи с пожаром в магазине Depo начат уголовный процесс.