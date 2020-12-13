Видео ⟩ Семенович рассказала, как выходила на сцену пьяной

Тогда она встречалась с молодым человеком. Продюсер просил артисток никогда не выключать мобильный телефон, чтобы девушек можно было вызвать в любое время.

Был час ночи. Семенович изрядно выпила после романтического ужина и спала. Ей позвонил продюсер и сказал, что через час надо быть на концерте.

"А я понимаю, что я пьяная", - вспоминает Анна.

"Прибегаю в гримерку... Девчонки все сонные. Думаю: "Ну выпью еще бокальчик, чтоб мне совсем было весело на сцене". И это была ошибочка... Выхожу и понимаю, что у меня реальные "вертолеты", - смеясь рассказала Семенович.

Анна не скрывала, что она все выступление держалась за коллегу.

При этом она подчеркнула, что в коллективе все девушки пели сами.