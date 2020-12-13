Вс, 13.12.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Результат необдуманного маневра - три разбитых автомобиля на улице Ницгалес

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

Регулярные дорожно-транспортные происшествия доказывают, что поворот налево или разворот для продолжения езды в обратном направлении, который также включает левый поворот, являются одними из самых опасных маневров на дороге. Несколько водителей на улице Ницгалес смогли убедиться в этом лично.

В четверг, 10 декабря, двое водителей Toyota и BMW были вынуждены больше часа провести на улице Ницгалес из-за возникшего ДТП, виновником которого стала водитель белой Toyota Corolla.

Женщина, направляясь со стороны улицы Аугста Деглава, остановилась на левой полосе для выполнения разворота, однако не заметив встречный автомобиль начала движение слишком быстро.

Она пересекла полосу встречного движения и столкнулась с движущимся автомобилем BMW. Его водитель был более чем удивлен.

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

Интересно, что после женщина начала обвинять его в слишком быстрой езде. Об этом он возмущенно рассказал передаче Degpunkta.

"Я ехал с разрешенной скоростью - 50 километров в час. В левой полосе было достаточно много машин, а в правой - нет. Видимо, она хотела повернуть или развернуться и, когда ей показалось, что такая возможность появилась, она стремительно попыталась совершить маневр. Поскольку правая полоса была свободна, я ехал по ней, но она была настроена маневрировать. Не знаю, о чем она только думала!", - говорит водитель BMW Гинт. 

ФОТО: Скриншот с сюжета Degpunktā

"Любительница маневров" и Гинтс - не единственные участники аварии. Белая Toyota Corolla "задела" и третий автомобиль - Toyota Prius, который ехал в том же направлении перед BMW.

Сама водитель Toyota от комментариев воздержалась, но очевидно, что именно она будет признана виновницей аварии.

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