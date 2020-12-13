Результат необдуманного маневра - три разбитых автомобиля на улице Ницгалес

Регулярные дорожно-транспортные происшествия доказывают, что поворот налево или разворот для продолжения езды в обратном направлении, который также включает левый поворот, являются одними из самых опасных маневров на дороге. Несколько водителей на улице Ницгалес смогли убедиться в этом лично.
В четверг, 10 декабря, двое водителей Toyota и BMW были вынуждены больше часа провести на улице Ницгалес из-за возникшего ДТП, виновником которого стала водитель белой Toyota Corolla.
Она пересекла полосу встречного движения и столкнулась с движущимся автомобилем BMW. Его водитель был более чем удивлен.
Интересно, что после женщина начала обвинять его в слишком быстрой езде. Об этом он возмущенно рассказал передаче Degpunkta.
"Я ехал с разрешенной скоростью - 50 километров в час. В левой полосе было достаточно много машин, а в правой - нет. Видимо, она хотела повернуть или развернуться и, когда ей показалось, что такая возможность появилась, она стремительно попыталась совершить маневр. Поскольку правая полоса была свободна, я ехал по ней, но она была настроена маневрировать. Не знаю, о чем она только думала!", - говорит водитель BMW Гинт.
"Любительница маневров" и Гинтс - не единственные участники аварии. Белая Toyota Corolla "задела" и третий автомобиль - Toyota Prius, который ехал в том же направлении перед BMW.
Сама водитель Toyota от комментариев воздержалась, но очевидно, что именно она будет признана виновницей аварии.