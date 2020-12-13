В Латвии от Covid-19 за сутки умерли 25 человек, заболевание выявлено еще у 629 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 629 новых случаев Covid-19, умерли 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Такое большое число умерших с диагнозом Covid-19 за сутки в Латвии зарегистрировано впервые.
Из скончавшихся больных один принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, восемь - к возрастной группе 60-70 лет, девять - к возрастной группе 70-80 лет, шесть больных - к возрастной группе 80-90 лет, а один - к возрастной группе 90-95 лет.
В субботу сделан 5391 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,7%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 675 человек.