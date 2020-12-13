В Латвии от Covid-19 за сутки умерли 25 человек, заболевание выявлено еще у 629 человек

Из скончавшихся больных один принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, восемь - к возрастной группе 60-70 лет, девять - к возрастной группе 70-80 лет, шесть больных - к возрастной группе 80-90 лет, а один - к возрастной группе 90-95 лет.