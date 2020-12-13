Вс, 13.12.2020
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В Латвии за сутки умерли 25 человек с Covid-19, заболевание выявлено еще у 629 человек

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 629 новых случаев Covid-19, умерли 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Такое большое число умерших с диагнозом Covid-19 за сутки в Латвии зарегистрировано впервые.

Из скончавшихся больных один принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, восемь - к возрастной группе 60-70 лет, девять - к возрастной группе 70-80 лет, шесть больных - к возрастной группе 80-90 лет, а один - к возрастной группе 90-95 лет.

В субботу сделан 5391 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,7%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 675 человек.

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