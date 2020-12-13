Вс, 13.12.2020
Всем отрицателям вируса хочу плюнуть в лицо своим ковидом. Насколько сложно надеть маску?! Что это меняет? Я действительно не понимаю, сколько можно говорить об одном и том же, меня это очень злит. Криста, переболевшая Covid-19
Криста, переболевшая Covid-19
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Число находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 достигло нового максимума

ФОТО: Edijs Palens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 65 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 760 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

Из находящихся в больницах Латвии 760 больных Covid-19 723 человека находятся в среднетяжелом состоянии, а 37 - в тяжелом.

За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 27 человек, переболевших Covid-19.

Как сообщалось, в субботу в Латвии подтверждено 629 новых случаев Covid-19, умерли 25 инфицированных. Такое большое число умерших с диагнозом Covid-19 за сутки в Латвии зарегистрировано впервые.

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