Число находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 достигло нового максимума

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 65 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 760 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.
Из находящихся в больницах Латвии 760 больных Covid-19 723 человека находятся в среднетяжелом состоянии, а 37 - в тяжелом.
За прошедшие сутки из стационаров были выписаны 27 человек, переболевших Covid-19.
Как сообщалось, в субботу в Латвии подтверждено 629 новых случаев Covid-19, умерли 25 инфицированных. Такое большое число умерших с диагнозом Covid-19 за сутки в Латвии зарегистрировано впервые.