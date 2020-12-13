Бывший игрок "Спартака" арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Инцидент с участием 28-летнего футболиста произошёл в июле во время семейной вечеринки. В тот день Промес повздорил с одним из членов семьи, после чего нанёс ему удар ножом, пишет De Telegraaf со ссылкой на представителей полиции Нидерландов.

Месяц назад пострадавший обратился в полицию, после чего началось расследование, которое привело к аресту футболиста. Промесу грозит тюремное заключение сроком на четыре года. В настоящий момент игрок "Аякса" находится в СИЗО.

Отметим, что 12 декабря "Аякс" провёл матч чемпионата против "Зволле" (4:0), а Промес забил один из голов. После игры футболист опубликовал фотографию.

Квинси Промес выступает за "Аякс" с лета 2019-го. В текущем сезоне нападающий провёл 12 матчей и забил 5 голов.

Ранее Промес играл в составе нидерландского "Твенте", испанской "Севильи", а также московского "Спартака" (2014-2018). В составе "красно-белых" он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.