Видео ⟩ Ограничения вынудили латвийцев ехать на шопинг в Эстонию

С 5 декабря, в выходные дни деятельность магазинов в Латвии ограничена, и в торговых точках, включая супермаркеты, можно приобрести только продукты питания, средства гигиены, корм для животных, прессу и билеты на общественный транспорт. Алкоголь и табачные изделия продавать в выходные нельзя.

Из-за этого в приграничных городах Валга и Валка возникла ситуация, при которой жители Валка, используя право карантинного исключения, едут на шопинг в выходные в Валгу.

Представители эстонских магазинов подтвердили, что в первые же выходные после введения ограничений был замечен рост продаж в Валга. "Мы действительно видим, что количество клиентов Rimi в Валга увеличилось более чем на 10 процентов в минувшие выходные. Значительно выросли продажи алкоголя. Здесь мы увидели рост почти на 200 процентов", - привела примеры Катрин Батс, руководитель отдела по связям с общественностью Rimi.