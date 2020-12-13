Вс, 13.12.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Видео ⟩ Ограничения вынудили латвийцев ехать на шопинг в Эстонию

Если раньше эстонцы ехали в Латвию за определенными покупками, то недавние решения латвийского правительства ограничить ассортимент продаваемых на выходных товаров вынудил латвийцев ехать в Эстонию, пишет Rus.Postimees.

С 5 декабря, в выходные дни деятельность магазинов в Латвии ограничена, и в торговых точках, включая супермаркеты, можно приобрести только продукты питания, средства гигиены, корм для животных, прессу и билеты на общественный транспорт. Алкоголь и табачные изделия продавать в выходные нельзя. 

Из-за этого в приграничных городах Валга и Валка возникла ситуация, при которой жители Валка, используя право карантинного исключения, едут на шопинг в выходные в Валгу. 

Представители эстонских магазинов подтвердили, что в первые же выходные после введения ограничений был замечен рост продаж в Валга. "Мы действительно видим, что количество клиентов Rimi в Валга увеличилось более чем на 10 процентов в минувшие выходные. Значительно выросли продажи алкоголя. Здесь мы увидели рост почти на 200 процентов", - привела примеры Катрин Батс, руководитель отдела по связям с общественностью Rimi.

Мэр города Валка Вентс Армандс Крауклис обратился к правительству Латвии с просьбой сделать для их города исключение, поскольку из-за закрытия магазинов в Валка в праздничные дни, вырастет нагрузка на магазины Валги. 

Находящийся в городе Валка торговый центр Walk был в субботу почти пустым. 

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

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