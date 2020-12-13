Вс, 13.12.2020
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Криста, переболевшая Covid-19
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"Я смогла, и вы сможете!": как девушка в инвалидном кресле стала фитнес-тренером

Тифани Адамс получила травму позвоночника и потеряла возможность ходить когда ей было всего 17 лет. Девушка не отчаялась! Она решила на собственном примере доказать, что жизнь на этом не заканчивается и, кажется, у неё всё получилось. Сегодня Адамс - тренер, ментальный коуч, актриса, модель и блогер, пишет "Чемпионат".

Адамс родилась в  небольшом городке Лоди, штат Калифорния. Тифани была достаточно проблемным ребёнком: ей довелось учиться в пяти разных школах – несколько раз её чуть не исключили. С детства Адамс мечтала стать актрисой, поэтому пела в хоре и посещала занятия в театральном кружке. Но произошедшая в 2000 году страшная автокатастрофа навсегда разделила её жизнь на до и после.

Девушке чудом удалось спастись.

После трёхнедельной комы Тифани пришла в себя и узнала, что все её друзья погибли, а она теперь прикована к постели. Однако опускать руки американка не спешила. Восстановив силы, Адамс вернулась в школу и весьма успешно её окончила. Позже Тифани получила и высшее образование.

Переехав в Лос-Анджелес Адамс начала активно посещать кастинги, потому что все ещё грезила стать актрисой. Девушке удалось заинтересовать сразу несколько агентств.

Её попросили привести себя в форму, и Адамс отправилась в спортзал за идеальным телом. 

Год спустя она сама начала проводить занятия. "Вообще-то, я хороший тренер. Могу сказать своим подопечным: "Эй, если я смогла это сделать, то и вы сможете"!", - шутит Тифани.

Во время своих тренировок девушка делает основной упор на мышцы рук и груди. Одно из её любимых упражнений - жим лёжа. Инвалидная коляска ей совсем не мешает, напротив, нередко Тифани использует её как альтернативу штанге или утяжелитель при подтягиваниях, пишет "Чемпионат".

Вскоре она запустила собственную программу коучинга и сейчас помогает другим разобраться не только с питанием и тренировками, но и с мыслями и психологическими проблемами.

Более того, Адамс почти удалось осуществить свою мечту. В 2012 году она снялась в реалити-шоу Push Girls. Вместе с ещё тремя участницами Адамс показала, каково это жить с параличом в современном мире и при этом оставаться жизнерадостным человеком и вести активный образ жизни.

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