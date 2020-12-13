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В Литве Covid-19 заразились еще 2849 человек, 24 скончались; в Эстонии - 344 новых случаая

Вильнюс. 28 ноября 2020 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2849 случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных человека, в Эстонии - 344 новых случая и одна смерть.

Литва

В Литве за прошедшие сутки выявлено 2849 случаев Covid-19, скончались 24 инфицированных человека, сообщил в воскресенье Статистический департамент Литвы.

В общей сложности с начала пандемии в Литве заболевание диагностировано у 93 101 человека, выздоровели 38 893 человека.

За прошедшие сутки в Литве проведено 9024 анализа на Covid-19, а с начала распространения вируса в Литве - более 1,4 млн анализов.

В Литве от вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 уже умерло 815 человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 344 случая Covid-19, скончался один инфицированный человек, сообщил в воскресенье Эстонский департамент здравоохранения.

В общей сложности с начала пандемии в Эстонии Covid-19 диагностирован у 18 055 человек, от вызываемой новым коронавирусом болезни Covid-19 умерло 149 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 3535 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. В общей сложности с начала распространения вируса в Эстонии проведено 544 683 теста на Covid-19.

В больницах Эстонии сейчас лечение проходят 286 пациентов с Covid-19.

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