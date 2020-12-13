За прошедшие сутки больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в четырех городах

В Риге за сутки зарегистрировано 178 новых зараженных, и таким образом за 14 дней в столице коронавирусом заразились 3144 человека.

В Даугавпиле зарегистрировано 129 новых заболевших и за две недели их число достигло 1155.

В свою очередь в Резекне - 30 новых зараженных за сутки и 160 за 14 дней. В Тукумском крае - 29 новых случаев и 87 за две недели.

В Елгаве зарегистрировано 19 новых заболевших, а двухнедельный показатель достиг 393 человек.

В Вентспилсе - 16 новых случаев, в Юрмале - 14, в Екабпилсе, Елгавском и Озолниекском краях - по 13, в Даугавпилсском крае - 11, а в Огрском - 10 случаев.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 3144, в Даугавпилсе - 1155, в Елгаве - 393, в Крустпилсском крае - 218, в Екабилсе - 196, в Юрмале - 184, в Резекне - 160, в Вентспилсе - 153, в Кекавском крае - 149, в Марупском крае - 132, в Озолниекском крае - 126, в Даугавпилсском крае - 199 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии сейчас составляет 453,1 случая на 100 000 жителей. 6

В 23 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в десяти превышен на 50%.

Из зарегистрированных за последние сутки новых заболевших 114 - в возрасте от 70 лет и больше, 106 - в возрасте от 50 до 59 лет, 102 - в возрасте от 60 до 69 лет, 97 - в возрасте от 40 до 49 лет, 88 - от 30 до 39 лет, 73 - от 20 до 29 лет, 36 - от десяти до 19, а 13 - в возрасте до девяти лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 629 новых случаев Covid-19, умерли 25 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Такое большое число умерших с диагнозом Covid-19 за сутки в Латвии зарегистрировано впервые. 6

Из скончавшихся больных один принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, восемь - к возрастной группе 60-70 лет, девять - к возрастной группе 70-80 лет, шесть больных - к возрастной группе 80-90 лет, а один - к возрастной группе 90-95 лет.

В субботу сделан 5391 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,7%.