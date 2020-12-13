Куда везти пациентов? Главная проблема - нехватка медиков

Планы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), по которым в больницы доставляют пациентов с Covid-19 в условиях перегрузки, меняются ежедневно. Уже в середине прошлой недели минимум в шести больницах был нарушен прием пациентов, выяснила передача De facto Латвийского телевидения.
В Лиепае, Валмиере и Резекне отделения интенсивной терапии были загружены полностью, но, например, в случае Екабпилсской региональной больницы у службы было указание пациентов нескольких профилей не везти, так как болел персонал. Однако со своевременными мерами по подготовке лечебных учреждений к непредвиденным потокам пациентов ответственные за политику здравоохранения запоздали.
- пояснила руководитель NMPD Лиене Ципуле, указав, что это очень большая работа, когда дополнительно возлагается обязанность не только доставлять в больницы новых пациентов, но и перевозить их из одного стационара в другой, чтобы в случае стабилизации освободить койки более сложного профиля. Однако Рижская Восточная больница, которая лечит самых тяжелых пациентов, указывает - и эти возможности не безграничны.
Директор лечебного отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис. указывает: "Число пациентов выросло по всей стране, и региональным и другим больницам все сложнее этих пациентов принять. Таким образом, ситуация сейчас сложная".
Это подтвердили и в Екабпилсской больнице, откуда пациентов везут в более далекие места, чем обычно. Член правления больницы Ренар Путниньш говорит, что наплыв пациентов куда больше, тогда как число медиков неизменно, да и они болеют. "Пациенты даже из Огре едут, так как Рига переполнила Огре, в Огре нет мест. Мы как первый форт в этом районе, принимающий чрезвычайно большое число пациентов из очень большого региона", - рассказал он.
Ципуле признает, что эта задача оказывает на медиков большое давление: "Мы сортируем пациентов строже уже полтора-два месяца, по-моему, которые прошли с момента, когда мы начали создание этого фонда коек. И да, пациенты сейчас не всегда попадают в больницу, если сравнивать с более ранним временем, когда их все-таки туда бы повезли. Но нужно отметить также, что нет такого, что те, кто в больницу должен попасть, туда не попадают", - сказала Ципуле.
Уже ранее она предложила Государственной оперативной медицинской комиссии несколько решений, как прийти к по возможности большей стабильности, но не все предложения тогда получили поддержку. Например, на полку положили предложение о создании гибридных больниц. Это означало бы лечение ковидных пациентов в больницах более низкого уровня с возможными отклонениями от отдельных стандартов, однако с четкими рекомендациями. "Это в большинстве случаев была бы терапия для пациентов, у которых коронавирус не комбинируется с какой-либо другой патологией и где можно обеспечить удаленную консультационную поддержку разного рода. В таких гибридных больницах может, например, отделением руководить хирург, а не инфектолог. И именно поэтому такое название", - пояснила она.
Принятые 10 декабря решения о привлечении к лечению пациентов с Covid-19 более низкоуровневых больниц в значительной степени соответствуют этому. Однако Минздрав замедленную реакцию отвергает и отмечает, что в любом случае - уже не место или число коек является главной проблемой. Руководитель отделения качества лечения Минздрава Санита Янка указала, что, обсуждая это предложение, отталкиваться приходилось от наибольшей на данный момент проблемы - нехватки медиков.
- отметила она.
О том, действительно ли в Минздраве делают все возможное и в условиях нехватки человеческих ресурсов, пришлось объясняться и в Сейме на комиссии по социальным и рабочим делам, где особенно критично была настроена бывший министр здравоохранения Анда Чакша. Она указала, что не хватает реальных действий, если думать о новых вариантах в организации потока пациентов, и "то, что отмечено в отчете, не является действиями в реальной жизни". По мнению Чакши, можно обсудить, например, что большие больницы в основном принимают только ковидных пациентов, а другим помощь больше оказывают стационары, в которых пациентов с Covid-19 нет. Такие возможности, впрочем, ставят под сомнение сами больницы, так как некоторые из них просто не могут рассчитывать на какую-либо помощь.
В то же время недостаточные действия на больницах реально скажутся, так как, например, отчет об усилении мощности больниц правительство рассматривало только на этой неделе, хоть и обещало сделать это еще в конце лета. Для больниц это означает более длительное ожидание средств, например, на приобретение аппаратуры, которую пришлось покупать за свои деньги, а теперь они ждут, пока государство это компенсирует.