Куда везти пациентов? Главная проблема - нехватка медиков

В Лиепае, Валмиере и Резекне отделения интенсивной терапии были загружены полностью, но, например, в случае Екабпилсской региональной больницы у службы было указание пациентов нескольких профилей не везти, так как болел персонал. Однако со своевременными мерами по подготовке лечебных учреждений к непредвиденным потокам пациентов ответственные за политику здравоохранения запоздали.

"Мы в службе непрерывно просчитываем как алгоритмы, так и различные ситуации, а также меняем пути госпитализации и непрерывно информируем бригады",

- пояснила руководитель NMPD Лиене Ципуле, указав, что это очень большая работа, когда дополнительно возлагается обязанность не только доставлять в больницы новых пациентов, но и перевозить их из одного стационара в другой, чтобы в случае стабилизации освободить койки более сложного профиля. Однако Рижская Восточная больница, которая лечит самых тяжелых пациентов, указывает - и эти возможности не безграничны.

Директор лечебного отделения Рижской Восточной клинической университетской больницы Харальд Плаудис. указывает: "Число пациентов выросло по всей стране, и региональным и другим больницам все сложнее этих пациентов принять. Таким образом, ситуация сейчас сложная".

Это подтвердили и в Екабпилсской больнице, откуда пациентов везут в более далекие места, чем обычно. Член правления больницы Ренар Путниньш говорит, что наплыв пациентов куда больше, тогда как число медиков неизменно, да и они болеют. "Пациенты даже из Огре едут, так как Рига переполнила Огре, в Огре нет мест. Мы как первый форт в этом районе, принимающий чрезвычайно большое число пациентов из очень большого региона", - рассказал он.

Кроме того, у больниц есть задача за счет других отделений держать резерв коек, однако в Службе неотложной помощи не скрывают, что нужно строже оценивать, кого везти в больницу, а кого - нет.

Ципуле признает, что эта задача оказывает на медиков большое давление: "Мы сортируем пациентов строже уже полтора-два месяца, по-моему, которые прошли с момента, когда мы начали создание этого фонда коек. И да, пациенты сейчас не всегда попадают в больницу, если сравнивать с более ранним временем, когда их все-таки туда бы повезли. Но нужно отметить также, что нет такого, что те, кто в больницу должен попасть, туда не попадают", - сказала Ципуле.