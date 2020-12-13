План, как подготовиться ко второй волне Covid-19, был, но им не воспользовались

Сейчас Минздрав и больницы в спешке вынуждены искать решения, как предотвратить угрожающий из-за кризиса Covid-19 паралич системы. Однако план, как подготовиться ко второй волне пандемии, был. Nekā personīga выясняла, почему его вовремя не ввели.
Три недели назад модели ученых о распространении коронавируса в Латвии свидетельствовали, что до весны он приведет к смерти 1000 человек. Сейчас они предусматривают, что до 1 апреля от Covid-19 умрут 1865 человек.
Центр исследования Вашингтонского университета прогнозирует, что до Рождества в больницах число пациентов с Covid-19 в Латвии будет около тысячи. У Минздрава такие же прогнозы.
"Это и наши прогнозы, что к Новому году в больницах может быть около 1000 пациентов, одновременно, в один день, мы действительно это прогнозируем и к этому готовимся", - сказала госссекретарь Министерства здрвоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.
Согласно модели Вашингтонского центра, в середине января больницы могут готовиться к полутора тысячам пациентов. Однако главная проблема - не нехватка мест, а врачей и медсестер.
С начала пандемии всего заболели полторы тысячи врачей, медсестер и санитаров. В учреждениях здравоохранения заразились 1200 пациентов и клиентов.
За последнюю неделю - 378 врачей, медсестер и пациентов и 512 работников сферы здравоохранения в целом.
Объявленный на этой неделе режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении означает, что пациентов с коронавирусом в дальнейшем будут лечить не только в крупнейших региональных больницах, но и в меньших госпиталях. В больницах будут перемещать сотрудников между отделениями, в отпусках медикам отказывают.
Места и персонал для лечения больных с Covid-19 сейчас находят, закрывая другие отделения. В одной больнице не принимают роды, в других закрыто детское отделение. Больных везут в дальние больницы. К тем, у кого вызов не неотложный, больше не приезжают вообще.
Сортировку пациентов мы начнем постепенно, и это можно было сказать уже полтора месяца назад. Это предусматривает план правительства и план медицины катастроф".
Также принято решение, что вызовы третьего и четвертого приоритета более не обслуживаются.
Весной врачи и ученые анализировали сценарии даже со 100 тысячами заболевших, а осенью сфера оказалась не готова к реальности. Минздрав поверил, что у Латвии - неестественный иммунитет к вирусу.
Еще в апреле Кабинет министров дал Минздраву задачу подготовить план, как быстро увеличить мощность здравоохранения для преодоления Covid-19. Его нужно было подать до 1 сентября. В правительстве его утвердили только на этой неделе, в самый разгар кризиса Covid-19.
По словам госсекретаря Минздрава, сообщение было подготовлено до 1 сентября и вовремя подано в правительство. Однако оно предусматривало очень большие финансовые средства для сферы - более 500 миллионов евро.
Сначала Минздрав в сообщение заложил не только то, что необходимо срочно, но и попросил деньги на долгосрочные реформы. Правительство вернуло документ обратно в министерство.
В итоге, неразрешенным остались срочные работы: в больницах не хватает изолированных отделений, реанимационных палат. Необходимо предусмотреть ограничительные босы для зараженных пациентов в отделениях инсульта, кардиологии, родов и других. Необходимо отделить поток приема и вентиляцию, оборудовать подачу кислорода.
Видя, что план вперед не двигается, в начале осени Центр медицины катастроф предложил чрезвычайное решение - больных с Covid-19, у которых нет побочных заболеваний, направлять в сельские больницы. Тогда бы не оказалось под угрозой оказание неотложной помощи в крупнейших госпиталях. Предложили оборудовать гибридные больницы - здания или госпитали, выделенные только для лечения коронавируса. Минздрав идею дальше не продвинул.
В конце октября, когда вторая волна пандемии стала очевидной, министерство самым реальным сценарием считало 500 госпитализированных. Поэтому дало задачу крупнейшим больницам зарезервировать 15% мест для пациентов с Covid-19. Такое размещенное в больницах число пациентов было достигнуто в конце ноября.
По словам главы NMPD Лиене Ципуле, отдельные элементы гибридных больниц, даже если не называть их так, в любом случае образуются. "Мы это видим и сейчас, что у нас не все пациенты находятся в инфекционных отделениях или отделениях терапии, отдельные пациенты находятся в стационарах низшего уровня, находятся в Центре психиатрии.
"У нас есть отдельные дома, с хорошей вентиляцией. Их мы рассматриваем как возможность в случае необходимости. Я очень хочу надеяться, что мы как общество соберемся, и нам не надо будет размещать пациентов в холле Кипсалы", - сказала госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.
- отметила она.
Сценарий, что зараженные медики будут вынуждены работать, совсем реален. Уже сейчас в центрах социальной опеке есть ковид-положительные работники, у которых нет симптомов заболевания, они заботятся о зараженных пациентов. И в Латвийском онкологическом центре, где заболели как работники, так и пациенты, такая ситуация обсуждается.
Персонал всех крупнейших больниц устал и выгорел. Вместо заболевших коллег приходится работать сверхурочно. Теперь на самоизоляцию уже не отправляют всех медиков, у кого был контакт с ковид-положительным персоналом.