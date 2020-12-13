План, как подготовиться ко второй волне Covid-19, был, но им не воспользовались

Три недели назад модели ученых о распространении коронавируса в Латвии свидетельствовали, что до весны он приведет к смерти 1000 человек. Сейчас они предусматривают, что до 1 апреля от Covid-19 умрут 1865 человек.

Сухие числа свидетельствуют, что в ноябре в Латвии число умерших было самым высоким с 2007 года. Тогда в стране было гораздо больше жителей. Смертность в Латвии растет уже с конца октября, она на пятую часть выше, чем раньше.

Центр исследования Вашингтонского университета прогнозирует, что до Рождества в больницах число пациентов с Covid-19 в Латвии будет около тысячи. У Минздрава такие же прогнозы.

"Это и наши прогнозы, что к Новому году в больницах может быть около 1000 пациентов, одновременно, в один день, мы действительно это прогнозируем и к этому готовимся", - сказала госссекретарь Министерства здрвоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

Согласно модели Вашингтонского центра, в середине января больницы могут готовиться к полутора тысячам пациентов. Однако главная проблема - не нехватка мест, а врачей и медсестер.

Сейчас больницы превратились в очаги инфекции. Только в течение последней недели Covid-19 заболели 512 медиков. Из общего числа тех, у кого известен источник заражения, 12% подхватили вирус именно в медучреждении.

С начала пандемии всего заболели полторы тысячи врачей, медсестер и санитаров. В учреждениях здравоохранения заразились 1200 пациентов и клиентов.

За последнюю неделю - 378 врачей, медсестер и пациентов и 512 работников сферы здравоохранения в целом.

Объявленный на этой неделе режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении означает, что пациентов с коронавирусом в дальнейшем будут лечить не только в крупнейших региональных больницах, но и в меньших госпиталях. В больницах будут перемещать сотрудников между отделениями, в отпусках медикам отказывают.

Места и персонал для лечения больных с Covid-19 сейчас находят, закрывая другие отделения. В одной больнице не принимают роды, в других закрыто детское отделение. Больных везут в дальние больницы. К тем, у кого вызов не неотложный, больше не приезжают вообще.

"Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, больше оно связано с неспособностью отдельных услуг в конкретных больницах. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал.

Сортировку пациентов мы начнем постепенно, и это можно было сказать уже полтора месяца назад. Это предусматривает план правительства и план медицины катастроф".

Также принято решение, что вызовы третьего и четвертого приоритета более не обслуживаются.

Весной врачи и ученые анализировали сценарии даже со 100 тысячами заболевших, а осенью сфера оказалась не готова к реальности. Минздрав поверил, что у Латвии - неестественный иммунитет к вирусу.