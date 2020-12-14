Семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов

Семилетняя Рори ван Ульфт из Канады смогла поднять штангу весом 80 килограммов. Об этом пишет Daily Mail.
Рори живёт в Оттаве, учится в школе и занимается гимнастикой и тяжёлой атлетикой. Способности юной спортсменки поражают - ещё недавно она ходила в детский садик, а сейчас может выполнять упражнения со штангой, которая весит почти в три раза больше неё самой.
Используя олимпийский гриф для женщин, девочка может делать приседания со штангой весом 61 кг и становую тягу с 80-килограммовой штангой.
Недавно малышка принимала участие в турнире в США в весовой категории до 30 килограммов и одержала победу, соревнуясь с 13-летними соперницами, что сделало её самой юной победительницей соревнований.
Рори начала заниматься тяжёлой атлетикой в пятилетнем возрасте и сейчас проводит в зале по четыре часа в неделю. Отец девочки уверяет, что тренировки никак не вредят её здоровью и за ней пристально следит команда тренеров.
На своей странице в Instagram Рори публикует видео со своих тренировок. За успехами девушки следит 172 тысяч подписчиков.
Кстати, сама Рори считает тяжёлую атлетику своим хобби, отдавая предпочтение гимнастике, которой она занимается по девять часов в неделю. На соревнованиях семилетняя девочка также носит временные татуировки.