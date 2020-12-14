Семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов

Рори живёт в Оттаве, учится в школе и занимается гимнастикой и тяжёлой атлетикой. Способности юной спортсменки поражают - ещё недавно она ходила в детский садик, а сейчас может выполнять упражнения со штангой, которая весит почти в три раза больше неё самой.

Используя олимпийский гриф для женщин, девочка может делать приседания со штангой весом 61 кг и становую тягу с 80-килограммовой штангой.

Недавно малышка принимала участие в турнире в США в весовой категории до 30 килограммов и одержала победу, соревнуясь с 13-летними соперницами, что сделало её самой юной победительницей соревнований.

Рори начала заниматься тяжёлой атлетикой в пятилетнем возрасте и сейчас проводит в зале по четыре часа в неделю. Отец девочки уверяет, что тренировки никак не вредят её здоровью и за ней пристально следит команда тренеров.

На своей странице в Instagram Рори публикует видео со своих тренировок. За успехами девушки следит 172 тысяч подписчиков.