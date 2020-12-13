Рекордная смертность от Covid-19 и продолжение скандала с пропусками. Все, что вы могли пропустить 13 декабря

Воскресенье - не тот день, когда люди проводят время, читая новости. Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки умерли 25 человек с Covid-19, заболевание выявлено еще у 629 человек. Количество смертей за сутки стало рекордным.
- За прошедшие сутки больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в четырех городах - Риге, Даугавпилсе, Елгаве и Резекне.
- План, как подготовиться ко второй волне Covid-19, был, но им вовремя не воспользовались.
- Литва ужесточает карантин: закрывается большинство магазинов, передвижение людей ограничат.
- В Латвии самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии.
- В Литве Covid-19 заразились еще 2849 человек, 24 скончались; в Эстонии - 344 новых случая.
- В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун.
- Число находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 достигло нового максимума.
- В Латвии на Covid-19 проверяют даже котов.
Другие события дня:
- Бывший шеф полиции: в субботу в Риге полиция сделала свою работу очень хорошо.
- Скандал с пропусками в Рижской думе продолжается: пропали два абонемента, они стоят 4000 евро.
- Rīgas satiksme заложило троллейбус за 1,2 миллиона евро.
- Ограничения вынудили латвийцев ехать на шопинг в Эстонию.
- The Times сообщила о второй попытке отравить Навального "Новичком".
- Ким Ки Дук будет кремирован в Латвии.
- В муниципальной полиции Риги сократят 25 штатных мест.
- Все еще продолжаются работы по тушению сгоревшего магазина Depo в Резекне.
- Тихановская встретится с президентом Германии.
- Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса.
Немного легких новостей отвлечься:
- Друзья Заворотнюк рассказали СМИ о ее состоянии, а Лобода и Краймберри не поделили ванну?
- "Best place to die alone": зарубежные звезды, чья жизнь оборвалась в Латвии
- Писательница, которой мужа выбрала мама - дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин