Вс, 13.12.2020
Всем отрицателям вируса хочу плюнуть в лицо своим ковидом. Насколько сложно надеть маску?! Что это меняет? Я действительно не понимаю, сколько можно говорить об одном и том же, меня это очень злит. Криста, переболевшая Covid-19
Криста, переболевшая Covid-19
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Рекордная смертность от Covid-19 и продолжение скандала с пропусками. Все, что вы могли пропустить 13 декабря

ФОТО: TVNET

Воскресенье - не тот день, когда люди проводят время, читая новости. Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки умерли 25 человек с Covid-19, заболевание выявлено еще у 629 человек. Количество смертей за сутки стало рекордным.
  • За прошедшие сутки больше всего случаев Covid-19 зарегистрировано в четырех городах - Риге, Даугавпилсе, Елгаве и Резекне.
  • План, как подготовиться ко второй волне Covid-19, был, но им вовремя не воспользовались.
  • Литва ужесточает карантин: закрывается большинство магазинов, передвижение людей ограничат.
  • В Латвии самая низкая средняя заболеваемость Covid-19 среди стран Балтии.
  • В Литве Covid-19 заразились еще 2849 человек, 24 скончались; в Эстонии - 344 новых случая.
  • В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун.
  • Число находящихся в стационарах пациентов с Covid-19 достигло нового максимума.
  • В Латвии на Covid-19 проверяют даже котов.

Другие события дня:

  • Бывший шеф полиции: в субботу в Риге полиция сделала свою работу очень хорошо.
  • Скандал с пропусками в Рижской думе продолжается: пропали два абонемента, они стоят 4000 евро.
  • Rīgas satiksme заложило троллейбус за 1,2 миллиона евро.
  • Ограничения вынудили латвийцев ехать на шопинг в Эстонию.
  • The Times сообщила о второй попытке отравить Навального "Новичком".
  • Ким Ки Дук будет кремирован в Латвии.
  • В муниципальной полиции Риги сократят 25 штатных мест.
  • Все еще продолжаются работы по тушению сгоревшего магазина Depo в Резекне.
  • Тихановская встретится с президентом Германии.
  • Джошуа нокаутировал Пулева и защитил четыре чемпионских пояса.

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