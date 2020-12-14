Звездные выходные ⟩ Интим от Иры Смелой, роскошь от Яны Кошкиной, а Асмус впервые покрасила волосы

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые страны, а кто наслаждается настоящей зимой. Конечно, были и те, кто посетил церемонию премии "Золотой граммофон" и другие мероприятия.