Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Звездные выходные ⟩ Интим от Иры Смелой, роскошь от Яны Кошкиной, а Асмус впервые покрасила волосы
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ФОТО: instagram.com/asmuskristina/https:/smelaya_ira//yana_koshkina_official/коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые страны, а кто наслаждается настоящей зимой. Конечно, были и те, кто посетил церемонию премии "Золотой граммофон" и другие мероприятия. 

Вот такие танцы в окне устроила Ира Смелая. 

Сергей Лазарев на "Золотом граммофоне".

У Ксении Бородиной уже Рождество.

Прогулки Маши Миногаровой.

А вот Катя Кищук гуляет по Нью-Йорку.

Евгений Петросян и пушистый шпиц.

Анфиса Чехова. Не в купальнике, но платье красивое.

Совместный ужин Ксении Собчак и Владимира Познера.

Рождественское настроение Андрея Мерзликина.

Кристина Асмус не только покрасила волосы.

Виктория Дайнеко в роли королевы.

Регина Тодоренко попробовала новый макияж.

Селфи Екатерины Варнавы всегда полны нежности.

Юлианна Караулова отправилась в зимнюю сказку.

А у Максима Виторгана лето.

Трудовые будни Юлии Барановской.

Алена Водонаева в красном на фоне Красной площади.

Как вам платье Яны Кошкиной?

Очень глубокое декольте Альбины Джанабаевой.

Юлия Савичева и чай.

Жаркие каникулы Нюши.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший покрестили сына.

Глюкоза показала свою нарядную елочку.

"Глаза - зеркало души". Это фото Ирины Горбачевой именно такое. Согласны?

Стас Пьеха и его свитер с медведями.

Тимати тоже сменил прическу.

Ольга Серябкина гуляет по городу.

А Олег Газманов по лесу.

Роскошная елка в особняке Анастасии Волочковой.

Карнавальный костюм певицы Maruv.

Поющая Равшана Куркова.

Дерзкая фотосессия Стаси Милославской.

Новогодняя елочка и леопардовый образ от Сони Таюрской.

Акробатические трюки Светланы Лободы.

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