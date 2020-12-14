Звездные выходные ⟩ Интим от Иры Смелой, роскошь от Яны Кошкиной, а Асмус впервые покрасила волосы
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отправился в теплые страны, а кто наслаждается настоящей зимой. Конечно, были и те, кто посетил церемонию премии "Золотой граммофон" и другие мероприятия.
Вот такие танцы в окне устроила Ира Смелая.
Сергей Лазарев на "Золотом граммофоне".
У Ксении Бородиной уже Рождество.
Прогулки Маши Миногаровой.
А вот Катя Кищук гуляет по Нью-Йорку.
Евгений Петросян и пушистый шпиц.
Анфиса Чехова. Не в купальнике, но платье красивое.
Совместный ужин Ксении Собчак и Владимира Познера.
Рождественское настроение Андрея Мерзликина.
Кристина Асмус не только покрасила волосы.
Виктория Дайнеко в роли королевы.
Регина Тодоренко попробовала новый макияж.
Селфи Екатерины Варнавы всегда полны нежности.
Юлианна Караулова отправилась в зимнюю сказку.
А у Максима Виторгана лето.
Трудовые будни Юлии Барановской.
Алена Водонаева в красном на фоне Красной площади.
Как вам платье Яны Кошкиной?
Очень глубокое декольте Альбины Джанабаевой.
Юлия Савичева и чай.
Жаркие каникулы Нюши.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший покрестили сына.
Глюкоза показала свою нарядную елочку.
"Глаза - зеркало души". Это фото Ирины Горбачевой именно такое. Согласны?
Стас Пьеха и его свитер с медведями.
Тимати тоже сменил прическу.
Ольга Серябкина гуляет по городу.
А Олег Газманов по лесу.
Роскошная елка в особняке Анастасии Волочковой.
Карнавальный костюм певицы Maruv.
Поющая Равшана Куркова.
Дерзкая фотосессия Стаси Милославской.
Новогодняя елочка и леопардовый образ от Сони Таюрской.
Акробатические трюки Светланы Лободы.