На воскресных протестах в Беларуси задержано более 300 человек

Как сообщает "Медуза", по данным правозащитного центра "Весна" в столице Беларуси были задержаны более 180 человек, еще около 30 были задержаны в других городах страны.

Позднее "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома сообщил, что

в Минске "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержаны более 300 человек. 5

Силовики ограничили несколько районов и разместили водометы.

"Наша Нива" сообщила, что в Минске и пригороде было организовано минимум 100 отдельных акций протеста.

Протестующие шли из центра столицы в пригороды.

Журналист AFP сообщил, что в отличие от предыдущих акций, на этот раз в Минске не закрывали станции метро и не отключали мобильный интернет.

Протесты против режима Лукашено не стихают в Беларуси с момента президентских выборов 9 августа. Победившего на них Александра Лукашенко обвиняют в фальсификации результатов выборов и требуют его отставки.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, поддержала протестующих и призвала их продолжать демонстрации, несмотря на репрессии, насилие и холод.