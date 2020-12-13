Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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На воскресных протестах в Беларуси задержано более 300 человек

Протесты в Минске. 13 декабря 2020 года

ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 13 декабря, в Минске прошла очередная серия акций протеста, на этот раз под названием "Марш народного обвинения". Протестующие, как и несколько последних воскресений, двигались небольшими группами и в разных районах Минска, не собираясь в большие колонны, пишет "Медиазона. Беларусь".

Как сообщает "Медуза", по данным правозащитного центра "Весна" в столице Беларуси были задержаны более 180 человек, еще около 30 были задержаны в других городах страны.

Позднее "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома сообщил, что

в Минске "за нарушение законодательства о массовых мероприятиях" задержаны более 300 человек.

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Силовики ограничили несколько районов и разместили водометы.

"Наша Нива" сообщила, что в Минске и пригороде было организовано минимум 100 отдельных акций протеста.

Протестующие шли из центра столицы в пригороды.

Журналист AFP сообщил, что в отличие от предыдущих акций, на этот раз в Минске не закрывали станции метро и не отключали мобильный интернет.

Протесты против режима Лукашено не стихают в Беларуси с момента президентских выборов 9 августа. Победившего на них Александра Лукашенко обвиняют в фальсификации результатов выборов и требуют его отставки.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, поддержала протестующих и призвала их продолжать демонстрации, несмотря на репрессии, насилие и холод.

"Они протестуют против режима Лукашенко, так как люди в Беларуси хотят жить в демократическом и свободном государстве", - написала в Twitter Тихановская.

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