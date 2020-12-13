На воскресных протестах в Беларуси задержано более 300 человек

В воскресенье, 13 декабря, в Минске прошла очередная серия акций протеста, на этот раз под названием "Марш народного обвинения". Протестующие, как и несколько последних воскресений, двигались небольшими группами и в разных районах Минска, не собираясь в большие колонны, пишет "Медиазона. Беларусь".
Как сообщает "Медуза", по данным правозащитного центра "Весна" в столице Беларуси были задержаны более 180 человек, еще около 30 были задержаны в других городах страны.
Позднее "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома сообщил, что
Силовики ограничили несколько районов и разместили водометы.
"Наша Нива" сообщила, что в Минске и пригороде было организовано минимум 100 отдельных акций протеста.
Протестующие шли из центра столицы в пригороды.
Журналист AFP сообщил, что в отличие от предыдущих акций, на этот раз в Минске не закрывали станции метро и не отключали мобильный интернет.
Протесты против режима Лукашено не стихают в Беларуси с момента президентских выборов 9 августа. Победившего на них Александра Лукашенко обвиняют в фальсификации результатов выборов и требуют его отставки.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, поддержала протестующих и призвала их продолжать демонстрации, несмотря на репрессии, насилие и холод.
"Они протестуют против режима Лукашенко, так как люди в Беларуси хотят жить в демократическом и свободном государстве", - написала в Twitter Тихановская.