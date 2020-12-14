Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Василиса Володина - один из самых популярных астрологов России. Каждый ее прогноз наполнен полезными советами и важными предостережениями для представителей всех знаков Зодиака.
На этой неделе декабрь перевалит за середину. Новогодние праздники все ближе, поэтому многие начинают активно готовиться к ним. Астролог отмечает: на этой неделе стоит перейти к активным действиям на работе и начать ответственно относиться к своим обязанностям.
Овен
Очень часто мы перетягиваем на себя чужие проблемы, но Овнам в ближайшие семь дней этого стоит избегать, чтобы не переутомиться и не лишиться сил на длительное время. Это не значит, что нужно становиться эгоистами и думать лишь о себе. Все дело в том, что для Овнов открывается настоящая возможность серьезно продвинуться в важных делах. Для этого им необходимы будут время, энергия и уверенность в себе.
Телец
В начале этой непростой недели большая часть успехабудет зависеть от внутреннего настроя Тельцов. Важно полагаться на самих себя и не давать спуска врагам и соперникам. Эта неделя - идеальное время для того, чтобы стать лучше, сильнее и крепче ментально. Любые проблемы, которые Тельцы встретят на своем пути, должны стать поводом для самоанализа и конструктивной самокритики, а не для расстройств и бессмысленных самокопаний.
Близнецы
У людей этого знака Зодиака ожидается серьезное улучшение финансовой активности. Звезды на их стороне, поэтому им стоит больше заниматься текущими делами, поиском новых источников дохода и покупками. Возможно, на этой неделе появятся финансовые вознаграждения и приятная подработка. В любовной сфере Близнецам также будет везти, но амурные дела станут второстепенными. Лучше не ставить любовь и отношения во главе всего.
Рак
Как известно, привычка к жалобам и негативу портит нашу жизнь - удача к людям, которые любят поныть, приходит крайне редко. Ракам необходимо перестать жаловаться, потому что звезды и планеты будут не в лучшем положении, особенно 14, 19 и 20 декабря, предупреждает астролог.
Можно смело встречаться с друзьями и проводить с ними больше времени. Что касается новых знакомств, то с ними лучше повременить и ограничиться общением в социальных сетях.
Лев
Львам на этой неделе необходимо перестать негативно мыслить. Представителям этого знака нужно помнить, что все исходит от наших мыслей. Если нет настроения украшать дом и готовиться к праздникам, можно пока просто купить все необходимое. Нужно действовать согласно интуиции.
Дева
У Дев начинается благоприятный период: звезды будут в хорошем положении, поэтому неприятности маловероятны. Настало время разобраться с неудачами и сделать свою жизнь лучше. У людей этого знака начинается очень важное время, когда у них появится много сил. Нужно тратить свое время и энергию правильно и осторожно. Нельзя браться за второстепенные дела, не имеющие никакой важности. Сейчас лучше тратить время на то, что действительно необходимо.
Весы
Эту неделю лучше провести дома. Период неблагоприятен для дальних и долгосрочных командировок и поездок. Также не стоит посещать людные места.
Энергетика толпы будет сбивать Весов с истинного и правильного пути.
Вполне возможно, что Весам удастся найти свое призвание. Со вторника по пятницу можно совершать покупки, причем лучше делать это в интернете.
Скорпион
Начинается период, когда Скорпионам стоит почаще спрашивать совета у близких и друзей. Это поможет избежать полосы неудач. Начиная с четверга Скорпионы станут куда более продуктивными. В конце рабочей недели можно браться за самые сложные проекты и начинать работу над чем-то новым. На выходных полезным будет активный отдых, приключения, общение с новыми людьми. Нужно направить вектор мыслей в эту сторону, забыв о делах.
Стрелец
Ночные светила в благоприятном положении, поэтому Стрельцам улыбнется удача в реализации задуманного. Представителям данного знака нужно помнить о том, что нет ничего невозможного. Звезды помогут Стрельцам провести перезагрузку сознания, обрести веру в себя и светлое будущее.
Козерог
У Козерогов наступает светлая полоса в любви. Большая удача может ожидать тех, кто находится в поисках. Вот только не нужно ждать у моря погоды - необходимо действовать, знакомиться и проявлять интерес к людям. Всем, кто находится в отношениях, звезды помогут стать лучше, заботливее. Также ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов. В финансовой сфере удачи поубавится. Все самые большие траты стоит перенести на выходные. На этой неделе лучше не брать деньги в долг.
Водолей
Первый день недели будет сложным, неудачным и непредсказуемым. В этот момент нужно взять себя в руки и исследовать каждый уголок своего сознания на наличие сомнений.
Астролог советует Водолеям не надеяться на помощь со стороны.
Рыбы
Рыбам стоит опасаться профессиональных хитрецов и манипуляторов. Эти люди активизируются в период с 14 по 20 декабря. Придется бороться с ними, но еще лучше просто обходить их стороной. Это крайне опасные личности, которые могут разрушить планы, заразить Рыб негативом. Сейчас наступает время, когда нужно действовать самостоятельно и слушать голос сердца, особенно в любовной сфере. Также очень полезной станет интуиция для тех, кто занят в творческой среде.