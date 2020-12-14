Пн, 14.12.2020
Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить насилие на улицах, ущерб другим людям и имуществу. Мирные люди, которые вышли, чтобы выразить свою точку зрения - это их право, и мы уважаем свободу слова. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
4 мин для прочтения

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

Василиса Володина - один из самых популярных астрологов России. Каждый ее прогноз наполнен полезными советами и важными предостережениями для представителей всех знаков Зодиака.

На этой неделе декабрь перевалит за середину. Новогодние праздники все ближе, поэтому многие начинают активно готовиться к ним. Астролог отмечает: на этой неделе стоит перейти к активным действиям на работе и начать ответственно относиться к своим обязанностям.

Овен

Очень часто мы перетягиваем на себя чужие проблемы, но Овнам в ближайшие семь дней этого стоит избегать, чтобы не переутомиться и не лишиться сил на длительное время. Это не значит, что нужно становиться эгоистами и думать лишь о себе. Все дело в том, что для Овнов открывается настоящая возможность серьезно продвинуться в важных делах. Для этого им необходимы будут время, энергия и уверенность в себе.

Нельзя позволять внешним факторам лишать себя этого, так что осторожность не помешает. Чужие проблемы и неурядицы лучше отодвинуть в сторону.

Телец

В начале этой непростой недели большая часть успехабудет зависеть от внутреннего настроя Тельцов. Важно полагаться на самих себя и не давать спуска врагам и соперникам. Эта неделя - идеальное время для того, чтобы стать лучше, сильнее и крепче ментально. Любые проблемы, которые Тельцы встретят на своем пути, должны стать поводом для самоанализа и конструктивной самокритики, а не для расстройств и бессмысленных самокопаний.

Близнецы

У людей этого знака Зодиака ожидается серьезное улучшение финансовой активности. Звезды на их стороне, поэтому им стоит больше заниматься текущими делами, поиском новых источников дохода и покупками. Возможно, на этой неделе появятся финансовые вознаграждения и приятная подработка. В любовной сфере Близнецам также будет везти, но амурные дела станут второстепенными. Лучше не ставить любовь и отношения во главе всего.

Рак

Как известно, привычка к жалобам и негативу портит нашу жизнь - удача к людям, которые любят поныть, приходит крайне редко. Ракам необходимо перестать жаловаться, потому что звезды и планеты будут не в лучшем положении, особенно 14, 19 и 20 декабря, предупреждает астролог.

Ракам необходимо стремиться к источникам позитива. Это могут быть люди, развлечения, приятные и интересные места.

Можно смело встречаться с друзьями и проводить с ними больше времени. Что касается новых знакомств, то с ними лучше повременить и ограничиться общением в социальных сетях.

Лев

Львам на этой неделе необходимо перестать негативно мыслить. Представителям этого знака нужно помнить, что все исходит от наших мыслей. Если нет настроения украшать дом и готовиться к праздникам, можно пока просто купить все необходимое. Нужно действовать согласно интуиции.

Не стоит рисковать и срывать свою злость на других людях. Удача ждет тех, кто работает в одиночестве и не нуждается в поддержке.

Дева

У Дев начинается благоприятный период: звезды будут в хорошем положении, поэтому неприятности маловероятны. Настало время разобраться с неудачами и сделать свою жизнь лучше. У людей этого знака начинается очень важное время, когда у них появится много сил. Нужно тратить свое время и энергию правильно и осторожно. Нельзя браться за второстепенные дела, не имеющие никакой важности. Сейчас лучше тратить время на то, что действительно необходимо.

Весы

Эту неделю лучше провести дома. Период неблагоприятен для дальних и долгосрочных командировок и поездок. Также не стоит посещать людные места.

Энергетика толпы будет сбивать Весов с истинного и правильного пути.

Уединение же, наоборот, благотворно повлияет на творческие успехи, способность сосредоточиться и энергетику.

Вполне возможно, что Весам удастся найти свое призвание. Со вторника по пятницу можно совершать покупки, причем лучше делать это в интернете.

Скорпион

Начинается период, когда Скорпионам стоит почаще спрашивать совета у близких и друзей. Это поможет избежать полосы неудач. Начиная с четверга Скорпионы станут куда более продуктивными. В конце рабочей недели можно браться за самые сложные проекты и начинать работу над чем-то новым. На выходных полезным будет активный отдых, приключения, общение с новыми людьми. Нужно направить вектор мыслей в эту сторону, забыв о делах.

Стрелец

Ночные светила в благоприятном положении, поэтому Стрельцам улыбнется удача в реализации задуманного. Представителям данного знака нужно помнить о том, что нет ничего невозможного. Звезды помогут Стрельцам провести перезагрузку сознания, обрести веру в себя и светлое будущее.

Перед началом 2021 года это очень важно. Високосный год подходит к концу, и в нем нужно оставить все свои печали и негатив.

Козерог

У Козерогов наступает светлая полоса в любви. Большая удача может ожидать тех, кто находится в поисках. Вот только не нужно ждать у моря погоды - необходимо  действовать, знакомиться и проявлять интерес к людям. Всем, кто находится в отношениях, звезды помогут стать лучше, заботливее. Также ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов. В финансовой сфере удачи поубавится. Все самые большие траты стоит перенести на выходные. На этой неделе лучше не брать деньги в долг.

Водолей

Первый день недели будет сложным, неудачным и непредсказуемым. В этот момент нужно взять себя в руки и исследовать каждый уголок своего сознания на наличие сомнений.

Водолеям нужны уверенность, сила духа и сила воли - только так они смогут преуспеть в бизнесе, на работе и в любви.

Астролог советует Водолеям не надеяться на помощь со стороны.

Рыбы

Рыбам стоит опасаться профессиональных хитрецов и манипуляторов. Эти люди активизируются в период с 14 по 20 декабря. Придется бороться с ними, но еще лучше просто обходить их стороной. Это крайне опасные личности, которые могут разрушить планы, заразить Рыб негативом. Сейчас наступает время, когда нужно действовать самостоятельно и слушать голос сердца, особенно в любовной сфере. Также очень полезной станет интуиция для тех, кто занят в творческой среде.

Последние новости

НАВЕРХ
Back