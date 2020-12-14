Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года

На этой неделе декабрь перевалит за середину. Новогодние праздники все ближе, поэтому многие начинают активно готовиться к ним. Астролог отмечает: на этой неделе стоит перейти к активным действиям на работе и начать ответственно относиться к своим обязанностям.

Овен

Очень часто мы перетягиваем на себя чужие проблемы, но Овнам в ближайшие семь дней этого стоит избегать, чтобы не переутомиться и не лишиться сил на длительное время. Это не значит, что нужно становиться эгоистами и думать лишь о себе. Все дело в том, что для Овнов открывается настоящая возможность серьезно продвинуться в важных делах. Для этого им необходимы будут время, энергия и уверенность в себе.

Нельзя позволять внешним факторам лишать себя этого, так что осторожность не помешает. Чужие проблемы и неурядицы лучше отодвинуть в сторону.

Телец

В начале этой непростой недели большая часть успехабудет зависеть от внутреннего настроя Тельцов. Важно полагаться на самих себя и не давать спуска врагам и соперникам. Эта неделя - идеальное время для того, чтобы стать лучше, сильнее и крепче ментально. Любые проблемы, которые Тельцы встретят на своем пути, должны стать поводом для самоанализа и конструктивной самокритики, а не для расстройств и бессмысленных самокопаний.

Близнецы

У людей этого знака Зодиака ожидается серьезное улучшение финансовой активности. Звезды на их стороне, поэтому им стоит больше заниматься текущими делами, поиском новых источников дохода и покупками. Возможно, на этой неделе появятся финансовые вознаграждения и приятная подработка. В любовной сфере Близнецам также будет везти, но амурные дела станут второстепенными. Лучше не ставить любовь и отношения во главе всего.

Рак

Как известно, привычка к жалобам и негативу портит нашу жизнь - удача к людям, которые любят поныть, приходит крайне редко. Ракам необходимо перестать жаловаться, потому что звезды и планеты будут не в лучшем положении, особенно 14, 19 и 20 декабря, предупреждает астролог.

Ракам необходимо стремиться к источникам позитива. Это могут быть люди, развлечения, приятные и интересные места.

Можно смело встречаться с друзьями и проводить с ними больше времени. Что касается новых знакомств, то с ними лучше повременить и ограничиться общением в социальных сетях.

Лев

Львам на этой неделе необходимо перестать негативно мыслить. Представителям этого знака нужно помнить, что все исходит от наших мыслей. Если нет настроения украшать дом и готовиться к праздникам, можно пока просто купить все необходимое. Нужно действовать согласно интуиции.

Не стоит рисковать и срывать свою злость на других людях. Удача ждет тех, кто работает в одиночестве и не нуждается в поддержке.

Дева