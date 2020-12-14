Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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С Covid-19 будут бороться сэкономленными в госучреждениях средствами

ITK Covid-19 osakond.

В декабре Сейм принял решение о перераспределении апроприации, выделив сэкономленные рядом госучреждений средства в размере 24,6 млн евро на непредвиденные случаи, в том числе на мероприятия по преодолению последствий распространения Covid-19.

Согласно предоставленной министерствами и другими центральными государственными учреждениями обновленной информации, эти средства были сэкономлены в отдельных программах и подпрограммах основного госбюджета.

Большинство министерств указали на сокращение расходов в связи с отменами командировок и рабочих поездок, запланированных очных мероприятий, уменьшением расходов на транспорт и топливо.

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