С Covid-19 будут бороться сэкономленными в госучреждениях средствами

В декабре Сейм принял решение о перераспределении апроприации, выделив сэкономленные рядом госучреждений средства в размере 24,6 млн евро на непредвиденные случаи, в том числе на мероприятия по преодолению последствий распространения Covid-19.
Согласно предоставленной министерствами и другими центральными государственными учреждениями обновленной информации, эти средства были сэкономлены в отдельных программах и подпрограммах основного госбюджета.
Большинство министерств указали на сокращение расходов в связи с отменами командировок и рабочих поездок, запланированных очных мероприятий, уменьшением расходов на транспорт и топливо.