Пн, 14.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Фото ⟩ В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу после рождественского концерта

ФОТО: AFP/SCANPIX

​Полиция Нью-Йорка в воскресенье, 13 декабря, застрелила мужчину, открывшего стрельбу около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме, где проходил рождественский концерт. 

По сообщению New York Post, стрелок от полученных ранений умер в больнице.

Агентство AP отмечает, что мужчина начал стрельбу после того, как закончился 45-минутный концерт на церковных ступенях и несколько сотен человек начали расходиться. Когда началась стрельба, люди принялись бежать по Амстердам-авеню.

Добавим, что концерт прошел на ступенях, так как церковь закрыта из-за коронавируса. 

По сообщению полиции, по "воле божьей" никто, кроме самого стрелка, не пострадал. По словам очевидцев, стрелок кричал "убейте меня". 

Личность стрелка пока не раскрывается, но в полиции отмечают, что у него внушительное криминальное прошлое. В рюкзаке стрелка обнаружены баллончик с газом, палка, изолента, ножи, Библия.

Галерея: Стрельба в Нью-Йорке 

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