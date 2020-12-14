Фото ⟩ В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в заключении рождественского концерта

Полиция Нью-Йорка в воскресенье, 13 декабря, застрелила мужчину, открывшего стрельбу около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме, где проходил рождественский концерт.
По сообщению New York Post, стрелок от полученных ранений умер в больнице.
Агентство AP отмечает, что мужчина начал стрельбу после того, как закончился 45-минутный концерт на церковных ступенях и несколько сотен человек начали расходиться. Когда началась стрельба, люди принялись бежать по Амстердам-авеню.
Добавим, что концерт прошел на ступенях, так как церковь закрыта из-за коронавируса.
По сообщению полиции, по "воле божьей" никто, кроме самого стрелка, не пострадал. По словам очевидцев, стрелок кричал "убейте меня".
Личность стрелка пока не раскрывается, но в полиции отмечают, что у него внушительное криминальное прошлое. В рюкзаке стрелка обнаружены баллончик с газом, палка, изолента, ножи, Библия.
Галерея: Стрельба в Нью-Йорке