Видео ⟩ Санта-Клаус и эльф предотвратили угон автомобиля

В Калифорнии (США) сотрудники полиции, которые были одеты в костюмы Санта-Клауса и его помощника эльфа, смогли предотвратить несколько преступлений, включая угон машины. Об этом сообщается на странице Facebook департамента полиции Риверсайда.
10 декабря полицейские нарядились в яркие костюмы в рамках специальной операции "Интервенция Санты", которая была проведена в торговом центре. Сотрудники полиции выслеживали потенциальных воров, которые появляются перед праздниками.
В один момент они заметили троих человек, которые пробовали угнать припаркованный автомобиль Honda CR-V.
В Сети появилось видео того, как Санта повалил одного угонщика на землю под крики "Давай, Санта!", а Эльф держит другого злоумышленника под прицелом.
Третьему злоумышленнику удалось скрыться. Его личность уже установлена, продолжаются поиски. Одного из задержанных арестовали за сопротивление при задержании и хранение наркотиков, а второго отпустили.
Это не единственное спецзадание Санты и Эльфа. Они также помогли задержать трех магазинных воров, двое из которых были были обвинены в хранении наркотиков.
Один из воров украл Lego на 1000 долларов. Позднее его отпустили под залог.