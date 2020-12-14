Пн, 14.12.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Видео ⟩ Санта-Клаус и эльф предотвратили угон автомобиля

ФОТО: скриншот с youtube.com

В Калифорнии (США) сотрудники полиции, которые были одеты в костюмы Санта-Клауса и его помощника эльфа, смогли предотвратить несколько преступлений, включая угон машины. Об этом сообщается на странице Facebook департамента полиции Риверсайда.

10 декабря полицейские нарядились в яркие костюмы в рамках специальной операции "Интервенция Санты", которая была проведена в торговом центре. Сотрудники полиции выслеживали потенциальных воров, которые появляются перед праздниками.

В один момент они заметили троих человек, которые пробовали угнать припаркованный автомобиль Honda CR-V.

В Сети появилось видео того, как Санта повалил одного угонщика на землю под крики "Давай, Санта!", а Эльф держит другого злоумышленника под прицелом.

Третьему злоумышленнику удалось скрыться. Его личность уже установлена, продолжаются поиски. Одного из задержанных арестовали за сопротивление при задержании и хранение наркотиков, а второго отпустили.

Это не единственное спецзадание Санты и Эльфа. Они также помогли задержать трех магазинных воров, двое из которых были были обвинены в хранении наркотиков.

Один из воров украл Lego на 1000 долларов. Позднее его отпустили под залог.

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