Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результаты жеребьёвки:

  • "Боруссия" Мёнхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
  • "Атлетико" Мадрид (Испания) - "Челси" (Англия)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
  • "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
  • "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
  • "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
  • "Аталанта" (Италия) - "Реал" Мадрид (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Стамбуле.

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