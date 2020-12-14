Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Результаты жеребьёвки:
- "Боруссия" Мёнхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
- "Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
- "Атлетико" Мадрид (Испания) - "Челси" (Англия)
- "РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
- "Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
- "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция)
- "Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
- "Аталанта" (Италия) - "Реал" Мадрид (Испания)
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Стамбуле.