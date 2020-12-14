Ситуация с Covid-19: в Литве 1919 новых случаев за сутки, в Эстонии - 331

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1919 новых случаев коронавируса, от заболевания скончались 10 человек, сообщил в понедельник, 14 декабря, Департамент статистики Литвы. В Эстонии за сутки выявлен 331 случай коронавируса.
Литва
За сутки выздоровели 42 человека.
С начала пандемии в Литве выявлен 95 021 случай заражения коронавирусом. Все еще больны 54 836 человек, 38 957 человек выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 825 человек, по иным причинам умерло 403 зараженных.
За минувшие сутки взяты 4483 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,42 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3985 тестов на коронавирус, позитивный результат дал 331 первичный тест (8,3%), скончались пять заразившихся коронавирусом человек.
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 457,72 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 8,7% общего числа.