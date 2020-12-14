ВИДЕО ⟩ "Готовьтесь к войне!" UFC представил проморолик боя Макгрегора и Порье

UFC опубликовал проморолик поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Макгрегор и Порье выйдут в клетку 23 января 2021 года. Их поединок станет главным событием турнира UFC 257.
В проморолике представлены самые яркие фрагменты прошлых поединков обоих бойцов, в том числе их первой встречи в 2014 году, которая завершилась победой Макгрегора нокаутом в первом раунде.
Get ready for war. #UFC257 pic.twitter.com/36IhjZqBNF— UFC (@ufc) December 13, 2020
"Готовьтесь к войне!", - так подписан ролик.
Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с января 2020 года, когда победил американца Дональда Серроне. После этого ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры, но спустя какое-то время передумал и объявил о возвращении.
На счету ирландского бойца 22 победы и 4 поражения. Порье имеет за плечами 26 побед, 6 поражений и еще 1 бой признан несостоявшимся.