Еще раз: в Латвии насильно вакцинировать не будут

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на прошлой неделе несколько раз выступала с таким заявлением, тем самым отвергая высказанные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сомнения относительно надлежащей готовности учреждений начать вакцинацию, как только вакцины станут доступны.

По словам министра, Латвия выполнила все предварительные условия, чтобы, как и другие европейские страны, как можно скорее начать вакцинацию против Covid-19. Винькеле подчеркнула, что вакцинация будет добровольной.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств еще не зарегистрировано ни одной вакцины для использования в Европейском союзе.

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на одобрение своей вакцины против Covid-19 в Государственное агентство лекарств (ZVA). На 29 декабря запланировано совещание ZVA, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности этой вакцины. Именно эти вакцины Латвия надеется получить в первой половине января.

Директор ZVA Свен Хенкузенс сообщил, что первая партия вакцин, как ожидается, будет состоять из 12 000 доз, что позволит привить 6 000 человек, потому что одному человеку необходимы две дозы вакцины.

Вакцины из первой поставки будут распределены между врачами больниц, где проходят лечение пациенты с Covid-19. Планируется также обеспечить вакцинами около половины сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.

В свою очередь с февраля по март 2021 года планируется провести вакцинацию сотрудников и постояльцев пансионатов.