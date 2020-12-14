Несколько тысяч жителей Эстонии получат приглашение сдать тест на Covid-19

Исследование помогает оценить скорость роста распространения вируса и, таким образом, предоставляет важную дополнительную информацию лицам, принимающим решения, в дополнение к ежедневной статистике Департамента здоровья, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, потребуется время, чтобы изменения в поведении человека повлияли на распространение вируса. С момента введения требования носить маски в общественных местах, ограничения на заполняемость в помещениях и требования о рассеивании публики прошло три недели.

"Наше предыдущее мониторинговое исследование показало, что рекомендация носить маски и держаться на безопасном расстоянии была принята хорошо. Теперь мы можем оценить, повлияло ли это также на распространение вируса. В ситуации, когда распространение вируса быстро растет, важно регулярно следить за изменениями, чтобы лица, принимающие решения, могли дать людям соответствующие рекомендации перед праздниками", - сказала Калда. По ее словам, по-прежнему самый эффективный способ остановить распространение вируса - избегать прямого контакта.

В ходе исследования на основе случайной выборки будут протестированы 2500 взрослых со всей Эстонии. Участие в исследовании добровольное.