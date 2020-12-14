"Прогрессивные": обучение военной подготовке приведет к "милитаризации образования"

Партия считает, что это приведет к "нежелательной милитаризации образования".

"Прогрессивные" не представлены в Сейме, однако это одна из наиболее широко представленных в Рижской думе партий, куда она прошла вместе с партией "Для развития Латвии", которую представляет министр обороны Артис Пабрикс - ярый сторонник военной подготовки в школах.

"Прогрессивные" заявляют, что при разработке закона не соблюдались принципы хорошего управления, а Министерство обороны "пытается искусственно монополизировать формирование гражданского сознания и патриотическое воспитание в системе образования", однако эту функцию уже сейчас выполняют негосударственные молодежные организации.

Партия призывает президента реализовать свое конституционное право и вернуть законопроект на повторное рассмотрение в Сейм, чтобы обеспечить соответствие закона принципам защиты прав детей и внести в него соответствующие поправки.

"Прогрессивные" также отметили неприемлемость высказанного Пабриксом летом 2020 года ультиматума о том, что, если "будут чиниться препятствия для обучения государственной обороне, придется восстанавливать обязательную службу".

Уроки обороны как обязательный предмет планируется ввести в 10-х и 11-х классах средних школ и на 2-х и 3-х курсах профучилищ с 2024/2025 учебного года.