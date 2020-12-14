Видео ⟩ На улице Бривибас загорелся ангар. Погиб человек

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу подтвердили, что на улице Бривибас, 135, загорелся одноэтажный ангар.

В VUGD также сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 11:20. На место ЧП прибыли 23 спасателя.

По сообщению очевидца Apollo.lv, на место происшествия также прибыли несколько патрулей полиции и скорая помощь. В свою очередь Дорожная полиция принялась регулировать транспортное движение.

Как сообщает LETA, при пожаре погиб один человек, двое пострадали. 11

Пожар получил статус повышенной опасности, однако был локализован за неполный час. Общая площадь возгорания составила 120 кв.м.